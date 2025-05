Antonio Rossi diu el menys pensat sobre el concurs de Pelayo a 'Supervivientes'

Pelayo Díaz va protagonitzar durant l'última gala un dels moments més comentats de 'Supervivientes' després d'uns comentaris sobre els seus companys a la platja. Això el va portar a viure un lleuger enfrontament amb Montoya a la palapa. Tot això ha estat comentat per l'equip de 'Vamos a ver', que ha tingut opinions dividides sobre Pelayo Díaz.

"Va ser com si hagués tingut un apagat al cap Pelayo, és una de les majors anades d'olla que he vist a la palapa" arrencava Joaquín Prat el debat. D'aquesta manera, al plató la majoria s'ha mostrat a favor de l'actitud de l'estilista a 'Supervivientes'.

"Se li va anar l'olla, però em va semblar graciós. Pelayo Díaz és la revolució d'aquest programa, perquè dins de que és mesurat i sap mesurar els temps, et diu tot a la cara. Et clava unes cleques sense despentinar-se i no li cal fer el panoli com a Montoya i Carmen, que tenen un humor ranci", es posicionava Alexia Rivas a favor de l'estilista.

| Mediaset

Per la seva banda, Antonio Rossi també va tenir unes paraules a favor de Pelayo Díaz a 'Vamos a ver': "Em sembla Pelayo un dels millors concursants de 'Supervivientes'. Va tenir ahir un black out, però des del començament ha estat el més valent, el que no s'ha callat. Ha dit les coses a la cara i està fent un concurs magnífic", opinava el col·laborador.

Tanmateix, Carmen Borrego era de les poques que es posicionaven en contra del concursant: "Hem vist a Pelayo posant verds als seus companys. És bon concursant, no ho dubto, però no diguem que és el que més coses diu a la cara perquè no és veritat".

Finalment, Sandra Aladro també ha tingut clara la seva opinió: "Crec que és molt difícil fingir durant 24 hores i ho vam comprovar en el black out que diu Joaquín. Pelayo Díaz intenta donar constants lliçons d'educació i ahir va quedar clar que és humà i que tothom en un moment donat patina".