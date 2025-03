Qui és Damián Quintero, concursant oficial de 'Supervivientes 2025' a Telecinco?

'Supervivientes' torna aquest dijous 6 de març com la gran aposta de Telecinco per als pròxims mesos. Un grup de famosos es llençaran de l'helicòpter per demostrar les seves habilitats aventureres en el reality de supervivència extrema. Un dels més desconeguts és el karateka Damián Quintero, que surt de la seva zona de confort amb 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Gala Caldirola forma part de la llista de concursants de 'Supervivientes' juntament amb l'estilista Pelayo Díaz; la col·laboradora Makoke Giaever; l'exgenet Álvaro Muñoz Escassi; el cantant Almácor; l'actriu Beatriz Rico; Laura Cuevas, lligada al clan Pantoja; el dissenyador Joshua Velázquez; l'actor Álex Adrover; la participant de 'La Isla de las Tentaciones', Rosario Matew; la concursant de 'MasterChef', Samya Aghbalou; la model Ángela Ponce; Borja González, també participant de 'La Isla de las Tentaciones'; Gala Caldirola, pretendenta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'; el karateka Damián Quintero; l'entrenadora personal Nieves Bolós; i el xef professional Koldo Royo. També participarà, però com a convidada, Terelu Campos.

Amb tots aquests noms, Telecinco lluitarà per seguir triomfant amb 'Supervivientes', com va passar l'edició passada. Recordem que Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

Qui és Damián Quintero, concursant de 'Supervivientes'?

Nascut a Buenos Aires, Damián Quintero es va traslladar a Espanya, on des de jove va desenvolupar una passió pel karate. Amb el temps, es va convertir en una de les grans figures d'aquest esport a nivell mundial, aconseguint el seu major èxit als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on va conquerir la medalla de plata en la modalitat de kata. Al llarg de la seva carrera, Damián Quintero ha estat quatre vegades subcampió mundial i set vegades campió d'Europa.

La seva dedicació i talent li han valgut múltiples reconeixements, entre ells el Premi Nacional de l'Esport a Espanya. Més enllà del seu èxit als tatamis, Damián Quintero és enginyer aeronàutic, professió que va exercir abans de dedicar-se completament al karate. En l'àmbit personal, recentment ha viscut una de les seves majors alegries: convertir-se en pare.