Les paraules d'Alejandra Rubio sobre el fitxatge de Terelu Campos per 'Supervivientes'

Alejandra Rubio ha compartit els seus pensaments sobre la participació de la seva mare, Terelu Campos, en la nova edició de 'Supervivientes'. Encara es desconeixen els detalls sobre el paper que exercirà en el reality, la col·laboradora participarà des de la seva estrena. És per això que el seu paper s'ha comentat a 'Vamos a ver', on Alejandra Rubio ha participat aquest dimarts 4 de març.

D'aquesta manera, Alejandra Rubio va decidir no qüestionar la decisió de la seva mare de participar a 'Supervivientes', però va deixar clar que la seva reacció inicial va ser de sorpresa: "M'ho va dir un dia i em va sorprendre, no em va consultar". A més, va expressar la seva preocupació pels riscos de l'experiència: "Li vaig dir si estava segura, em sembla molt arriscat".

Els col·laboradors de 'Vamos a ver' van intentar indagar sobre les possibles dificultats que enfrontarà Terelu Campos, especialment en relació amb la seva habilitat per nedar. Alejandra Rubio va ser taxativa en la seva resposta: "És clar que sap, per Déu, el que passa és que té certes limitacions per l'última operació". També va aclarir que, com tots els participants, Terelu Campos haurà de passar gana a l'illa: "Passarà gana, com tothom".

| Mediaset

Respecte als dubtes sobre la compatibilitat entre 'Supervivientes' i la seva nova faceta com a protagonista d'una obra teatral, Alejandra Rubio no va dubtar a respondre: "Pregunta-li a ella". No obstant això, sí que va parlar sobre les dificultats que enfrontarà Terelu Campos, destacant que la seva mare té algunes limitacions: "Gana poc, la meva mare no menja gaire. Els insectes, dormir a terra i la convivència, no tenir el seu Cola Cao és el pitjor que li passarà al món".

A més, Alejandra Rubio va reconèixer amb humor que l'experiència podria ser una oportunitat perquè la seva mare deixés de fumar. Per concloure, va compartir alguns consells que li va donar a Terelu Campos abans de partir cap a Hondures: "Li he dit que sigui ella, que tregui el seu costat graciós i no es queixi tot el dia. La meva mare en la intimitat és una tia molt divertida i molt guai, però ha entrat en un bucle de ser perfecta de cara a la gent i m'agradaria que fos més ella i es deixés conèixer".