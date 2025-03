Sandra Barneda: 'Sorprèn que 'La Isla de las Tentaciones' no hagi tingut un premi'

'La Isla de las Tentaciones' acaba de finalitzar la seva exitosa vuitena edició a Telecinco. En una trobada davant els mitjans, a la qual ha acudit TVeo, Mediaset ha fet balanç de l'edició, confirmant, a més, la seva renovació. A més, Sandra Barneda també ha repassat la exitosa temporada, revelant alguns dels secrets.

S'ha comparat molt el teu paper a 'La Isla de las Tentaciones' amb el de Mercedes Milà a 'Gran Hermano'…

Per a mi Mercedes Milà és un top i ho seguirà sent. Crec que hi ha poques comunicadores com ella, des de les entrevistes que feia a TVE fins ara i tot el que fa. Per a mi és com una padrina, em va presentar la meva primera novel·la. No l'havia ni llegit jo amb una vergonya li ho vaig proposar i em va dir: "No cal, tot el que facis tu jo t'ho presento". Mercedes Milà em va escriure l'altre dia i em va dir, "no saps l'enveja que em fas".

'Gran Hermano' és un format que va trencar, que va crear un nou gènere, i Mercedes Milà ha estat l'ànima d'aquest format i per a mi ho serà sempre. Primer perquè es va arriscar en un format que era un reality i, després, també per la passió amb què ho viu, però és que ho viu amb passió tot. Aquí sí que faig una analogia amb ella. Crec que sense passió i sense voler un format o el que facis no et surt igual. Sempre ho he dit, el dia que no tingui passió per la televisió ho deixaré, perquè no tinc necessitat d'estar contínuament a la pantalla, però sí una necessitat del que faig, creure en això.

Em va passar en informatius, vaig deixar de fer informatius perquè no hi creia i tota la gent em trucava perquè llavors havia de fer informatius. I m'ha anat passant amb altres gèneres que he fet. He tingut la sort que m'han permès ballar en el format considerat més seriós, que és l'actualitat, que m'encanta, la política, però també passar al reality. Abans em deien que era la noia seriosa de l'entreteniment, però crec que una veritat teva la pots traslladar a qualsevol tipus de format.

'La isla de las tentaciones' per a mi són les emocions i la passió pura. Jo mateixa he descobert com de defensora de l'amor que sóc i ho he estat sempre, però quan dic que m'ha fet millor persona és perquè de vegades som molt impulsius. El que he de fer a l'illa és una feina de contenció brutal, de no judici. I el bo que té aquest format és que fa com un cercle. La gent comença a comentar des del principi, però quan acaba veu els propis participants d'una manera que al principi no. Després en els debats finals o fins i tot en el retrobament, els entenen d'una altra manera.

Per què creus que 'La Isla de las Tentaciones' no ha tingut cap premi després de vuit temporades?

És el que passa al cinema amb els Blockbuster i el cinema d'autor. No es pot comparar, però de vegades que premiïn un Blockbuster, que ho veu tothom, sembla que no té una qualitat. Precisament em sorprèn que 'La Isla de las Tentaciones' com a producció no hagi tingut un premi, o la part de l'edició, que és al·lucinant. Hi ha una feina molt gran, perquè hi ha moltes càmeres i ho fan, a més, amb molta gràcia.

El premi alimenta l'ego, que està molt bé. Després de més de 25 anys de carrera, un premi així de gran, potser presentadora, a mi m'hauria encantat, però em sento premiada perquè segueixo podent treballar a televisió i en els meus gairebé 50 anys podria dir que estic a la cresta de l'onada i que això és fantàstic. He tingut moments de la meva vida preguntant-me per què no ens premien, però el premi és el que ha ocorregut.

Creus que ha estat l'edició en la qual més t'has emocionat?

En altres edicions m'he emocionat més, però aquesta ha estat molt reactiva i en la qual estava més flipant. Com gestiono aquest moment en què se t'escapa aquest, ara una altra se'n va, em col·loco i l'intento recolzar. Hi ha hagut altres moments en altres edicions en què m'he emocionat més. Connectes amb ells. Nosaltres vivim allà alguna cosa, que és molt de veritat i que ells ni tan sols entenen el que està passant. És veritat que la presa a terra sóc una mica jo.

Tenen 20 anys, ho viuen tot molt intensament, però a mi em remou perquè tots hem patit per amor i hem fet patir per amor. Crec que el sentiment de l'amor és el més gran que tenim, que és el nostre adhesiu, i crec que hauríem de despertar a això i que moltes vegades despertem més a la ira, a l'encabronament. Quan realment et relaxes i parles des del cor, sigui perquè t'hagin fet una putada o no, som una mica més feliços, però ens costa treure'ns aquestes capes de ceba fins a arribar. Ells, amb aquesta innocència amb la qual arriben, es creuen que no, que ho saben tot, però van traient capes i arriben a un moment d'estar completament despullats.

Creus que aprenen dels seus errors?

Crec que sí. Evidentment després hi ha la fama, de com la gestiones, però vull pensar que sí. És un xoc important el que viuen.

Quanta autocrítica fas després de les fogueres? Arribes a l'hotel i et quedes pensant en el que hauries d'haver dit?

De vegades em fustigo una mica, sobretot pel que he pogut haver dit de més, perquè no vull influir-los. Hi ha vegades que no puc callar-me, encara que la meva feina és de contenció, però hi ha moments que dic "on és el límit?". De vegades no s'adonen que ells estan fent el mateix i intento amb la pregunta, sense ser massa bèstia, dir-los-ho per veure si se n'adonen.

Després em fustigo molt perquè hi ha vegades que per unes imatges penso 'hòstia que ens carreguem una parella'. O de vegades estic flipant pensant què nassos acaba de veure per posar-se així perquè jo veig les imatges abans i no dono crèdit a la reacció que està tenint. Hi ha moments de fogueres que han estat molt dures, sobretot quan algú es posa molt malament em quedo fotuda. Em pregunto com està o alguna vegada hi he anat. Bastants vegades vull veure'ls i em quedo malament, sobretot perquè de veritat que hi ha aquesta innocència que no ho saben. És un huracà que s'apodera d'ells.

Sempre tens la decisió o tens algú al pinganillo pendent de dir-te si tirar endavant o afluixar?

No, Mery (Meritxell Estruch, directora de 'La Isla de las Tentaciones') i jo ja som el complement perfecte. A mi em deixen regna solta sempre i allà és que tenen molt clar que la meva defensa sempre va cap a l'amor. En alguns moments evidentment si m'aixeco, m'aixeco, si me'n vaig, me'n vaig, però tinc clar que els protagonistes són ells sempre.

'La Isla de las Tentaciones' ha arrossegat la competència i fins i tot David Broncano ha admès que fins que no acabéssiu estarien enfonsats… Com has viscut aquest furor i aquestes mencions des de la competència?

Estic molt agraïda. Jo sóc molt companya de companys, no importa el canal en què estiguem. Crec que un tio amb tant de talent com Broncano, que tingui la intel·ligència de dir "ei, que bé que ho esteu fent i ja està, doncs felicitats". Jo també he fet guiños en el debat amb ell, però perquè em sembla el més bonic.

És molt difícil arribar a fer un programa que tingui èxit, normalment hem de cavalcar en fracassos, perquè això no és fàcil de fer. Aquesta fórmula on s'aconsegueix l'èxit tots la volem tenir, però la trepitgem només algunes vegades en la nostra carrera. Un tio que té el talent i que ha aconseguit el que ningú pensava, que era traslladar a un format de plataforma a una generalista, amb l'èxit que ha tingut, que a més entengui un altre èxit i el reconegui jo ho visc amb naturalitat i amb agraïment. Crec que aquesta és la professió en la qual vull estar, no la contrària.

Aniries abans a 'La Revuelta' que a 'El Hormiguero'?

Aniria on se m'inviti. No tinc cap inconvenient i cap problema. Crec que són dos estils completament diferents, però que segueixen regnant l'Access, excepte quan estava La Isla de las Tentaciones. Però és veritat que segueixen regnant l'access que és una franja molt complexa. És difícil perdre el regnat quan portes tants anys, però crec que Pablo Motos s'ha adonat que no li queda més remei que compartir-lo.

Vas a estar a 'Universo Calleja', que arriba molt aviat a Telecinco. Com vas viure aquesta aventura després de 'Planeta Calleja'?

Calleja és un tio que és màgic, primer perquè és un aventurer i sobretot perquè té una humanitat per a mi... Quan vaig fer el primer 'Planeta Calleja' feia temps que m'ho deien i al final ens vam fer amics des d'un lloc que no necessitem aparentar res. Parlem de Nepal i jo li vaig dir que quan anés a Nepal volia anar amb ell.

Va sorgir 'Universo Calleja', em van trucar, i aquest viatge per a mi ha significat molt a nivell personal, ho comprovareu. Sobretot perquè no podia dir que no vaig, pel que jo sabia que ens havíem explicat i pel que em va ocórrer a mi. Va ser un viatge màgic, amb uns companys increïbles. Es va ajuntar una màgia real, deixant de ser personatges. Vaig estar amb Ágatha Ruiz de la Prada, que ja la coneixia; amb Antonio Orozco, que el coneixia, però molt poc; i amb Carlos Latre, amb qui mai havia coincidit. Es va generar una unió de confessar-nos coses… M'han dit que és espectacular, però perquè ho vam viure des d'allà…

A 'Planeta Calleja' tu et vas obrir molt…

Jo li ho vaig dir sí, a 'Planeta Calleja', volia fer alguna cosa que no he fet mai... En aquest cas a 'Universo Calleja' anava en unes condicions personals bastant dolentes, perquè acabava de perdre algú molt important. Ho comprovareu en el programa per què vaig decidir anar i va ser molt bonic.