Borja González revela ara en què es gastarà el premi de 'Supervivientes'

Borja González s'ha coronat campió de 'Supervivientes' en una final que va sorprendre tothom. Tot i que molts apostaven per la victòria de Montoya, Borja González va arrasar en els televots. El jove va deixar enrere rivals com Anita, Montoya i Álvaro Muñoz Escassi, qui va aconseguir una inesperada tercera posició.

Després de ser anunciat com a guanyador, Borja González no es podia creure el que havia passat. "Estic en un núvol. He de pensar aquesta nit i ser conscient del que ha passat perquè ara mateix no m'ho crec", va confessar emocionat.

Tanmateix, la pregunta que tothom volia saber era en què gastaria el premi de 200.000 euros que acabava de guanyar. Amb un somriure, Borja González va revelar que la seva prioritat és fer realitat el somni de la seva parella, Ana Solma: "Volia una casa. Així que em tocarà donar-li el que vol".

| Mediaset

Però la victòria de Borja González no només respon als seus compromisos familiars. Al llarg de la seva participació, mai va oblidar la tragèdia que la seva ciutat natal, València, va viure després de la DANA: "Aquest premi no és només meu. És per a la meva família, per tornar a aixecar el que l'aigua es va endur", va afirmar, visiblement commogut. Una de les conseqüències d'aquella tragèdia va ser la pèrdua del seu cotxe, per la qual cosa Borja González ha confirmat que també destinarà una part del premi a comprar-se'n un de nou.

Quan li van preguntar per les claus del seu èxit a 'Supervivientes', Borja González va ser rotund: "Ser jo, no intentar ser cap personatge. Ser real, educat i mantenir-me en la supervivència i no crear mals rotllos. Crec que he estat un bon supervivent, he sabut conviure, ho he donat tot a les proves i potser això és el que ha agradat a la gent".

Agraït pel suport del públic, Borja González va acabar dient: "No sé com tornar aquest suport, no m'ho esperava". Cal destacar que els pròxims dies continuarem veient el jove als diferents debats de 'Supervivientes' que emetrà Telecinco, dijous i diumenge.