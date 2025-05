Joaquín Prat diu el que molts pensen de Manuel González després de 'Supervivientes'

El retorn de Manuel González després de gairebé dos mesos a 'Supervivientes' no ha estat gens tranquil. El concursant s'ha trobat amb un cisma familiar amb la seva germana i la seva nòvia com a grans protagonistes. És per això que Manuel González ha decidit apartar-se dels focus, un tema que han comentat al plató de 'Vamos a ver', liderat per Joaquín Prat.

"Estic vivint un dels moments més delicats de la meva vida i he decidit apartar-me de tothom. Ja és hora de mirar per mi mateix... Quan em trobi amb forces estaré per aquí amb vosaltres", ha estat el missatge que Manuel González ha compartit a les seves xarxes socials després de 'Supervivientes'

"També ho entenc perquè de sobte arribes després de gairebé dos mesos aïllat i et trobes tot aquest cisma familiar. La teva germana marxant del plató, el teu pare també, la teva nòvia ja no és la teva nòvia per missatges... Hi ha hagut aquí una guerra màxima entre tots, que crec que van ser molt egoistes amb Manuel", començava el debat Giovanna González.

| Mediaset

"Em sembla que arribar de dos mesos d'estar aïllat i el numeret que va fer la família... Es podrien haver esperat i haver-ho fet en un altre moment. Aquell era el moment de Manuel i li ho van rebentar", sentenciava Carmen Borrego

D'aquesta manera, Joaquín Prat donava en la clau en el debat: "Manuel estava sent un excel·lent concursant des del punt de la supervivència, l'aguant, ser proactiu, participar, buscar-se les castanyes, estar aguantant totes les feines... Tot això ho va carregar Manuel amb Nieves, ho hem dit moltes vegades. Això és show i em fa la sensació que està tota la família en el tema".

"La pregunta és si Manuel ha vist les proves que tenia la germana al mòbil i per això Manuel s'ha volgut apartar així", llançava al plató Kike Calleja. No obstant això, Alessandro Lequio es feia una pregunta després de 'Supervivientes': "Hi ha una cosa que no entenc, perquè un pot trencar en un moment de calentor, però si és calentor sempre tens el recurs de poder eliminar els missatges i més quan Manuel no els havia vist. Per què no els va eliminar?".