Les greus acusacions de Fani Carbajo a la seva trobada amb Christofer dos anys després

Ja fa dos anys de la ruptura definitiva de la parella estrella de la primera edició de 'La Isla de las Tentaciones'. En el seu moment, Fani Carbajo i Christofer Guzmán van aconseguir superar la infidelitat de Fani durant el programa, aquella que va deixar el primer viral del programa, amb el crit de 'Estefaníaaa'. Aquell moment, impossible d'oblidar, els va catapultar ràpidament a altres formats de la cadena, aconseguint participar a 'Supervivientes' o 'La Casa Fuerte'.

No obstant això, després del 'boom' televisiu, la parella va acabar ressentint-se i tallant definitivament el 2023, després de deu anys de relació. Dos anys després de la ruptura, tots dos han tornat a coincidir al plató de ''¡De Viernes!'', on han protagonitzat un tens desencontre.

Tot i que aquest divendres era San Valentí, dia dels enamorats, ni tan sols això ha fet fructífers els intents de sanar ferides entre Fani i Christofer. De fet, l'ex-parella ni tan sols s'ha saludat en entrar al plató. "Per a què l'he de saludar?", es preguntava Fani Carbajo, abans d'admetre que havia venut les aliances del casament.

No obstant això, la tensió acabava d'esclatar davant la intervenció de José Antonio León, col·laborador habitual del programa. El reporter va voler recordar l'avortament que va patir Fani, una cosa que va suposar el principi del final per a la parella.

| Mediaset

"Christofer diu que la decisió es pren de forma conjunta, però ella ve a dir que pràcticament que vau ser tu amb la teva mare qui la va obligar a prendre la decisió", explica José Antonio León, acusant el jove d'haver forçat l'avortament. "Exactament, aquesta és la veritat", confirma ella, de fons.

Tot i que el jove es porta les mans al cap, completament sorprès pel que escolta, José Antonio León continua parlant. "També es parla que et vas aprofitar de la teva mare, a qui demanes 500 euros perquè és una clínica privada però finalment és per la seguretat social", explica el periodista. "A més, aprofites la conjuntura per treure unes joietes a la teva mare i vendre-les per treure diners", finalitza.

Fani dona veracitat a aquestes paraules, assentint amb el cap i afegeix: "Jo vaig vendre les meves aliances igual que ell va vendre les joies que la seva mare no troba", l'acusava. Per descomptat, ell es defensava de les acusacions encara que aviat el cara a cara passava a ser un duel de retrets.

El plató de '¡De Viernes!' aviat es convertia en una batalla campal on l'ex parella lluitava per treure el màxim de draps bruts de l'altre. "Ell diu que és empresari però en realitat és relacions públiques d'un local de còctels. No està ni donat d'alta a la seguretat social", li retreia Fani, anomenant-lo mentider i reptant-lo a treure el contracte. Per la seva banda, Christofer l'acusava de manipuladora i d'haver-lo fet participar en diversos muntatges per allargar la seva carrera televisiva.