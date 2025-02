'GH DÚO' salva un nou concursant a un pas de començar la seva recta final

'GH DÚO' s'acosta al seu final. Així ho ha confirmat Ion Aramendi en el Debat d'aquest diumenge, on ha anunciat que dimarts comença la recta final del concurs. El format té previst acabar a principis de març, deixant espai per a 'Supervivientes 2025' que ja comença a escalfar motors confirmant els seus primers concursants.

No obstant això, abans de donar inici al reality més extrem de la televisió, cal coronar el gran guanyador de 'GH DÚO'. Com anunciava el basc, la recta final d'aquesta edició és a tocar. De moment, no tenim cap dada de com es desenvoluparà aquesta etapa del concurs, ja que Ion Aramendi donarà tots els detalls en el pròxim 'Límit 48h'.

Però per arribar a aquesta recta final, cal resoldre la nominació més decisiva de l'edició. Recordem que en l'última gala, dedicada a Sant Valentí, van ser els familiars els que van nominar. Unes nominacions que van torpedinar l'estratègia que setmana rere setmana Miguel Frigenti i el seu grupet havien seguit.

| Mediaset

Durant setmanes, el 'Team Conocidos', com s'autodenominen Maica Benedicto, Miguel Frigenti, Óscar Landa i Romina Malaspina, han portat una estratègia clara. Els concursants es nominaven entre ells, fent que quedessin tots nominats juntament amb un únic membre de l'altre bàndol. D'aquesta manera, unificaven el vot en algú del 'Team Famosos' i dividien el vot enemic.

No obstant això, després de l'entrada sorpresa dels concursants, les nominacions donaven un gir de 180º. Després de la romàntica gala, Marieta Díaz, Sergio Aguilera, José María Almoguera i Miguel Frigenti sortien nominats, jugant-se l'última expulsió abans de la recta final.

"Els familiars s'han carregat la nostra estratègia, no han après res", es queixava el periodista al confessionari, que tem que això li perjudiqui. De fet, Miguel Frigenti tem que les tornes es girin en contra seva i ha expressat que podria ser l'expulsat d'aquesta setmana.

De moment, Ion Aramendi ha comunicat a un dels nominats que avui podrà dormir tranquil. Com ja és normal, la nit de diumenge s'ha convertit en nit de salvació i, en aquesta ocasió, l'audiència ha recompensat Sergio Aguilera. El jove s'ha convertit en el salvat per sorpresa de l'audiència, acumulant només un 5% dels vots.

Així, Marieta Díaz, José María Almoguera i Miguel Frigenti continuen a la palestra, on un d'ells serà el vuitè expulsat oficial.