'Supervivientes 2025' confirma la seva segona concursant, que no agradarà a Kiko Matamoros

'Supervivientes 2025' ja escalfa motors i comencen a sonar els possibles fitxatges per viatjar a Hondures. El passat divendres, '¡De Viernes!' confirmava el primer concursant oficial d'aquesta edició. Ara, Ion Aramendi ha estat l'encarregat de donar el segon nom en el Debat de 'GH DÚO': una habitual col·laboradora de Telecinco que no agradarà gens a Kiko Matamoros.

Com cada any, són molts els noms que es rumoregen com a possibles concursants de 'Supervivientes 2025'. Elena Tablada, Carlo Constanzia o Daniela Cano, concursant de l'últim 'GH 19', són alguns dels noms que més sonen per volar fins a Hondures. Mentre que alguns d'ells es van caient del càsting, altres han coincidit amb les especulacions dels fans.

I és que el nom que ha anunciat Ion Aramendi feia setmanes que sonava com un dels possibles candidats, cosa que finalment es va fer realitat. Makoke, ex-parella de Kiko Matamoros, i una cara habitual dels programes i realities de la cadena.

| Telecinco

Amb una llarga carrera televisiva, que va començar a RTVE i que ha seguit amb programes com 'GH VIP' o 'Fiesta', Makoke emprèn l'aventura de la seva vida. Ho farà, a més, de la mà de Pelayo Díaz. L'influencer i estilista va ser el primer nom confirmat per a l'edició, després d'un polèmic pas per 'Masterchef Celebrity', on va protagonitzar un enfrontament amb la tiktoker Marina Rivers.

Makoke ha estat, anualment, un dels noms que més ha sonat en les travesses sobre els famosos que s'aventuraran en el reality. Cosa que ella mateixa ha apuntat en el seu vídeo de presentació. "Aquest any sí, després d'estar sonant en les travesses tots els anys, aquesta vegada hi vaig", confirmava la pròpia Makoke, amb un somriure d'orella a orella.

"Per fi!", exclamava l'ex hostessa en el mateix vídeo, mostrant-se molt emocionada per emprendre aquesta aventura. Després de diversos anys en què el seu nom ha sonat fort, finalment Makoke aterrarà a la Palapa d'Hondures, llesta per enfrontar-se a la multitud d'adversitats que l'illa té per a ella. Serà capaç Makoke d'aguantar el fred, els mosquits i les torrencials pluges?

'Supervivientes 2025' encara no té data d'inici concreta. No obstant això, Ion Aramendi anunciava en el mateix programa que la recta final de 'GH DÚO' arrenca aquest dimarts, cosa que fa pensar que el format de supervivència es troba molt a prop.