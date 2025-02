Carmen Borrego revela la seva relació amb María la Jerezana després de la seva sortida de 'GH DÚO'

Sens dubte, ha estat la carpeta d'aquesta edició de 'GH DÚO'.José María Almoguera i María la Jerezana van tenir una connexió gairebé instantània i, des de llavors, han estat inseparables. No obstant això, dijous passat la parella va patir un dur revés després que l'audiència condemnés a María la Jerezana, que era expulsada en un ajustadíssim duel contra Romina Malaspina.

Encara que el fill de Carmen Borrego havia amenaçat amb abandonar si això succeïa, finalment l'expulsió de la jerezana només ha suposat un punt i a part en la seva relació. No obstant això, algunes coses semblen interposar-se en el seu camí, cosa que ha plantejat certs dubtes sobre la continuïtat de la relació fora.

Més enllà de la distància que els separa (ell viu a Madrid, ella a Jerez), una de les grans preocupacions de José María Almoguera era la seva família. Especialment el seu fill, que té poc més d'un any i al qual posa com a prioritat davant de tot.

| Mediaset

Un cop fora, María la Jerezana ha d'enfrontar-se ara al judici més dur: el de la seva sogra. Durant tot el concurs, Carmen Borrego s'ha mostrat encantada amb la relació que mantenia la jove amb el seu fill. La col·laboradora els ha defensat en tot moment, apostant per la veracitat de la seva unió i la seva continuïtat fora.

"Tinc moltíssimes ganes de conèixer-te", li deia en el seu moment Carmen Borrego en un missatge gravat per la gala de Sant Valentí. "Aquí fora em diuen 'sogra' però ja ens coneixerem i veurem què passa", li deia, mostrant-se simpàtica. També la rebia al plató, donant-li una abraçada i agraint-li el suport al seu fill.

Ara, amb uns dies ja en el món exterior, la col·laboradora i l'ex concursant han tornat a coincidir al plató de 'GH DÚO'. Allà, no han dubtat en aclarir la relació que mantenen actualment. "Heu passat temps juntes?", li pregunta el presentador, Ion Aramendi.

"Encara no", es confessava Carmen Borrego "No hem passat temps juntes però jo estic encantada, María és una dona estupenda", seguia explicant la mare de José María Almoguera. Per la seva banda, María la Jerezana admetia que el sentiment era recíproc i que havien estat en contacte "per telèfon". Fos quin fos el contingut d'aquestes trucades privades, està clar que ha estat satisfactori per a ambdues.