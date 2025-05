Montoya es rebel·la i descobreix sense voler la seva veritable missió a 'Supervivientes'

Si alguna cosa està clara des del principi és que Montoya anava a donar grans moments a 'Supervivientes'. El concursant sempre està al centre de la conversa, ja sigui per les seves accions o per la manera en què les expressa, i Mediaset ho va saber reconèixer, donant-li l'oportunitat de formar part d'aquest reality.

La gala d'ahir, va tornar a girar en el seu so a causa de la apassionada cita que va tenir amb Anita. Però també per la gran bronca que va tenir amb els seus companys i pel que va arribar a declarar en ple directe. Tot va començar amb la queixa dels seus companys, els quals declaren que en la convivència l'andalús col·labora poc, però en les gales amb càmeres participa com el que més.

És més, li han arribat a dir "mafiós", "envejós" i que està constantment actuant per intentar cridar l'atenció. Però lluny d'intentar rebatre les acusacions dels seus companys o intentar buscar la pau, Montoya es va defensar valorant tot el que val, perquè ell va on brilla.

| Mediaset

Ho va fer amb la seva verbositat habitual en la qual els seus companys i el públic va haver de desxifrar tot allò que va dir. "No m'han portat aquí per pescar o per guanyar proves, com tu, per menjar com un egoista. Estic guanyant. Et molesta que guanyi? Ho sento. Jo sé fer de tot i et molesta", va expressar amb una claredat absoluta el supervivent.

Aquestes declaracions van ser directes a Damián Quintero que va titllar al de les temptacions com un autèntic "creador de continguts". "Vés a per 20 peixos, que m'importa, res", li va rebatre Montoya. "Sóc un creador de contingut de 10, per això estic aquí", va mencionar el sevillà orgullós davant els qualificatius feridors dels seus companys.

Amb aquesta discussió i les declaracions de Montoya, el concursant deixa entreveure que la seva funció en el reality de Telecinco és molt diferent de la que exigeix el format. Una cosa que no ha agradat als seguidors del reality de 'Supervivientes' que admeten estar una mica ja cansats del personatge del supervivent.