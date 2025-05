El que ha fet Montoya amb Laura Madrueño a 'Supervivientes' genera polèmica

Un moment de màxima eufòria a 'Supervivientes' es va convertir en una escena que en qüestió de segons va ser assenyalada per alguns espectadors. Durant la novena gala del reality de Telecinco, Montoya va protagonitzar un episodi que va deixar descol·locada a Laura Madrueño. Un comportament que divideix l'opinió del públic, en alguns que ho veuen amb humor i altres ho viuen amb incomoditat.

Tot va ocórrer després de la prova de líder de la gala de 'Supervivientes', una competició d'habilitat i rapidesa que va enfrontar Montoya amb Borja González en el seu tram final. El sevillà va aconseguir imposar-se i alçar-se amb la seva primera victòria individual en el reality. Això li va atorgar no només immunitat, sinó també el poder de nominar directament a un dels seus companys.

El que havia de ser una celebració habitual a 'Supervivientes' es va tornar en quelcom més incòmode. Pres de l'emoció, Montoya es va dirigir corrent cap a Laura Madrueño per recollir el collaret que simbolitza el seu lideratge. Sense previ avís, la va aixecar en braços amb força i sense cap tipus de control, cosa que va donar lloc a un moment inesperat en directe per a la presentadora.

| Mediaset

Laura Madrueño, encara que va intentar mantenir el tipus davant les càmeres de 'Supervivientes', no va trigar a marcar distància. Quan va posar els peus a terra, es va allunyar d'ell de seguida de Montoya.

Aquest gest se suma a altres comportaments de Montoya que ja havien generat certa incomoditat a 'Supervivientes'. No és la primera vegada que el concursant provoca aquestes situacions amb Laura Madrueño, a la qual en altres gales li ha ensumat el cabell sense previ avís. No obstant això, que hagi ocorregut en anteriors ocasions també podria indicar que la presentadora no s'ha queixat, sinó, previsiblement, Montoya hauria rebut un toc d'atenció de l'organització.

Recordem que, en la seva novena gala, 'Supervivientes' va seguir líder en audiències malgrat baixar 2,6 punts de quota fins a un 19,6% i 1.360.000 espectadors. El reality de Telecinco, que va ser segona opció amb un bon 11,4% en el seu express, va pujar a un gran 23,1% en el públic entre 25 i 44 anys.