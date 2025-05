Antonio Rossi dona la clau sobre el nou paper de Terelu Campos a 'Supervivientes'

El retorn de Terelu Campos a 'Supervivientes' continua generant conflictes que els concursants no esperaven. El repartiment de menjar i les recompenses són quelcom que han posat la col·laboradora al centre de la polèmica. No obstant això, al plató de 'Vamos a ver' han destacat el bon paper de Terelu Campos en la seva tornada a 'Supervivientes'.

"No són conscients que això no millorarà en cap moment i que Terelu és la clau perquè tot exploti. L'aliança de Damián i Pelayo era impossible de trencar fins que ha vingut Terelu i no ho ha pogut fer millor. Estimo a Pelayo, però aquí ja...", arrencava el debat Giovanna González a 'Vamos a ver'.

"Terelu està jugant molt bé les seves cartes perquè sap perfectament tot el que passa dins i el que es pensa fora. Va muntar el numeret de la paella per agitar el vesper i, a més, ho va fer amb carona de bona al·legant tota la seva bona intenció", afegia Alessandro Lequio sobre 'Supervivientes'.

| Mediaset

D'aquesta manera, Antonio Rossi donava en la clau: "El que està fent molt bé és que està utilitzant la informació de fora, el coneixement que té, sense que es noti. No està evidenciant que està a la gent donant-li, assenyalant o mostrant el camí. Ho està fent molt bé perquè els concursants no se n'adonen i ella està sabent com donar en cada tecla i en cada circumstància".

A més, Alejandra Rubio ha deixat clar que la seva mare té un clar objectiu: "Coneixent-la crec que a Damián li ho va dir perquè era Damián, no perquè el tenia al davant. Hi ha alguna cosa allà i em fa molta pena perquè a Damián el conec i em sembla una situació incòmoda per a mi. Si és una altra persona m'és igual perquè no conec la majoria, però Damián..." Alejandra Rubio

"Mira a Montoya, que ha captat perfectament el que fa Terelu. Li diu: 'tu li perdones tot a Pelayo, que s'ha posat a l'altura de Damián, però a Damián no li ho perdones i entenc que tens alguna cosa contra Damián que no sabem'", opinava Pepe del Real. "La seva missió és agitar el cotarro i ho està fent afavorint uns i desfavorint altres", concloïa Alessandro Lequio.