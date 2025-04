Pepe del Real diu el que molts pensen del que ha passat amb Makoke a 'Supervivientes'

Makoke ha tornat a 'Supervivientes' després d'uns dies allunyada del grup després d'una caiguda durant la prova de recompensa. La concursant, no obstant això, va ser acusada per alguns dels seus companys d'haver exagerat la seva dolència. Aquest tema ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver'.

D'aquesta manera, un dels més crítics amb Makoke, una vegada més, ha estat Pepe del Real: "Feliç que torni al concurs, però que s'ho prengui seriosament. Jorge Javier Vázquez ens venia la història de: que ganes té Makoke de concursar. Makoke des del dia u porta ploriquejant que troba a faltar a tothom i ahir muntant un drama màxim i la veus entrar a la palapa saltant..."

"Estic d'acord que pot estar molt dramàtica, però Makoke no ha fet res contra ningú perquè tots els companys del seu equip hagin anat en contra seva. Estar allà i que et donin l'esquena tots menys l'Anita...", opinava Carmen Borrego sobre el que ha passat amb Makoke a 'Supervivientes'.

| Mediaset

"No has pensat que ha passat alguna cosa que no hem vist? La doble cara de Makoke...", llançava Pepe del Real. "Jo no he vist a Makoke contra els seus companys, però sí que he vist als seus companys contra ella. Pot ser que no hagi fet coses, però no és per anar contra ella", contestava Carmen Borrego, al que també entrava Kike Calleja: "Hi ha coses innecessàries que ha explicat, com el tema de les barretes"

"Makoke ha tingut un problema que podria haver estat molt greu i no ho ha estat i per això hi ha l'equip de metges. A mi quan dieu que Makoke té doble raser, doncs Makoke és Makoke, i si posem els que parlen darrere, començant per Escassi i seguint amb Laura Cuevas. El que passa als platós de televisió es queda als platós de televisió, tret que sigui en públic, crec que és l'honest", deia Paloma Barrientos.

"Crec que Makoke en la part física s'està portant bé, està fent unes proves que ja voldrien altres, i està fent un bon concurs. S'ha emocionat amb això perquè podria haver estat una cosa greu que no ho ha estat", sentenciava la col·laboradora de 'Vamos a ver'.