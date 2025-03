El Súper s'acomiada de la casa de 'GH DÚO' després de conèixer-se el futur del format.

Després d'uns mesos en actiu, els llums de la casa de 'GH DÚO' s'han tornat a apagar per un temps. La casa més famosa de la televisió ha acollit en els últims mesos tant l'edició d'anònims com la versió duo i, ara, li toca acomiadar-se per un temps. Ho fa amb un futur incert, després que Telecinco anunciés que aplaza 'Supervivientes: All Stars' a setembre, quan normalment s'emet 'Gran Hermano'.

Com sempre, Carlos Sobera i el Súper han estat els encarregats de donar-li una digna despedida a la casa. Després de acomiadar Marieta Díaz i Maica Benedicto, les dues grans finalistes que posen rumb a plató per conèixer la decisió de l'audiència, ha estat el torn de la casa.

"La casa s'ha quedat buida, ara tot és soroll invers: silenci, calma, melancolia... I si fem l'apagat invers?", proposava Carlos Sobera. Una a una, les estances de l'habitació s'han anat apagant mentre el presentador basc recordava els grans moments viscuts en ella. "Desitjos, secrets, intrigues i petons queden presos, sense poder sortir", narra Sobera. "No hi ha pintura als miralls i el vestidor va apagant a poc a poc el seu destell", segueix.

| Mediaset

"Súper, ai súper, avui acaba una altra edició. Puc confessar-te alguna cosa, sento moltíssima emoció, així acaba aquest relat", li admetia el basc. En aquest moment, el Súper prenia les regnes de l'acomiadament i li donava el toc final al moment. "Aquest relat, estimat Carlos, acaba aquí. Ja forma part de la nostra memòria i passem junts una altra pàgina de la vida", comentava.

"Aviat escriurem una nova història", deies llavors, agraint tant a l'audiència com als concursants la seva implicació amb el reality. Sens dubte, unes paraules que donen una corda de vida al concurs, el futur del qual semblava penjar d'un fil.

No seria la primera vegada que Telecinco li dona un respir a 'Gran Hermano'. Encara que l'edició VIP s'ha anat celebrant recurrentment, la versió d'anònims portava uns anys sense emetre's després d'una polèmica 'GH: Revolution' que fracassava en audiències.

Per això, després d'anunciar-se que 'Supervivientes: All Stars' s'aplaçava a setembre, alguns esperaven el pitjor per al reality d'anònims. L'última trobada de Supervivientes, que va suposar la victòria de Marta Peñate i el retorn de Sofia Suescun a Telecinco, va ser un èxit en audiències i, per això, Telecinco voldria allargar-lo. No obstant això, les esperançadores paraules del Súper fan pensar que 'GH 20' podria estar més a prop del que sembla.