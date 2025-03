Ningú esperava qui ha estat el tercer finalista de 'GH DÚO', a les portes del premi.

'GH DÚO' està vivint la seva final més ajustada de la història. Després d'una edició carregada de romanç, diversió i també explosives discussions, Maica Benedicto, Óscar Landa i Marieta Díaz són els tres concursants que han arribat fins a aquest punt. Sergio Aguilera s'ha quedat en la quarta posició, a les portes del top tres.

Des de l'inici, la divisió de bàndols a la casa ha marcat aquesta edició de 'GH DÚO'. Ambdós bàndols no han aconseguit posar-se d'acord en tot el concurs, protagonitzant tensos enfrontaments al llarg del concurs que no només han separat els habitants de Guadalix. També ha dividit l'audiència, una cosa que ha continuat reflectint-se en la final més "ajustada de la història".

| Mediaset

Des de l'inici dels vots en positiu, els vots han deixat clar a els tres grans favorits de l'audiència. Marieta, Maica i Óscar han dominat en tot moment les votacions, acumulant entre els tres més del 70% dels vots per guanyar.

Encara que els seus percentatges es distanciaven molt de la resta de finalistes, la cosa no ha pogut estar més igualada entre ells tres. De fet, durant la pròpia final s'ha produït el 'sorpasso' que podria haver deixat a un d'ells sense el premi final. El que fins a la nit d'avui es mantenia en tercera posició ha aconseguit remuntar i superar els altres dos, col·locant-se en primera posició.

Contra tot pronòstic, Óscar Landa s'ha quedat fora de la gran final. Tot i que totes les enquestes el situaven sí o sí en el duel final, el basc s'ha tornat a quedar fregant amb els dits el premi final. Així, acaba la ratxa de gairebé 160 dies d'Óscar dins de la casa, que enllaçava 'GH 19' amb aquest reality.

| Mediaset

"Només queda demanar el vot per a Maica", declarava el concursant, que ha aconseguit tendir ponts amb la seva ex amiga durant el concurs. Encara que ambdós van acabar 'GH 19' com a grans enemics declarats, 'GH DÚO' ha aconseguit unir-los de nou per recuperar la seva amistat.

"Aquest ha estat el teu llar des de setembre, gairebé t'empadrones a Guadalix", li deia el Súper, dedicant-li un petit discurs en honor al concursant. "Ara sóc jo el que aixeca la copa per tu", li deia, agraint-li els grans moments que ha donat al concurs.

D'aquesta manera, Óscar Landa es despedeix de la casa després de sis mesos d'un intens concurs. El duel final de 'GH DÚO' es viurà entre Maica Benedicto i Marieta Díaz, les dues flamants finalistes de l'edició.