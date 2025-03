Carlos Sobera paralitza 'GH DÚO' en plena final per l'actitud d'aquest concursant

La d'avui ha estat una nit carregada d'emocions. Després de viure les inesperades expulsions de Sergio Aguilera i Óscar Landa, que s'han quedat a les portes del duel final, 'GH DÚO' ha revelat el seu top 2. Seran Marieta Díaz i Maica Benedicto qui s'enfrontin al veredicte de l'audiència en un duel final decisiu per conèixer la flamant guanyadora d'aquesta edició.

Per això, no era difícil d'esperar que tothom estaria amb els nervis a flor de pell. No només les dues finalistes, sinó també exconcursants, familiars i col·laboradors. Un d'ells ha estat Miguel Frigenti, que no és la primera vegada que incendia el plató amb les seves polèmiques paraules. No obstant això, aquesta vegada l'actitud del periodista ha requerit la intervenció de Carlos Sobera.

Tot succeïa després de l'expulsió de Sergio Aguilera, que ha estat un dels grans enemics de Frigenti dins de la casa. Carlos Sobera li anunciava al periodista que el recentment expulsat tenia moltes ganes de parlar amb ell. A això l'acompanyava un vídeo del granadí criticant el periodista, assegurant que només "sabia humiliar la gent". Per descomptat, això no li ha fet gràcia a Miguel Frigenti, que ha volgut respondre-li.

| Mediaset

"No m'ho esperava", aclarava en un principi, però ràpidament li ha tornat les indirectes a Sergio. El periodista s'ha encarregat de recordar una conversa que el granadí va mantenir amb Jeimy Báez a l'inici del concurs. "Li va dir que no li parlés en català que a ell no li agradava això", recordava Miguel Frigenti, entre crits.

Davant d'això, la mare de Sergio Aguilera saltava, cridant-li que "això era mentida" i que era millor "tenir la festa en pau". La dona no ha dubtat a defensar el seu fill, assegurant que ell era del Barça i mai diria una cosa així. Mentrestant, el periodista seguia cridant dient que tenia el vídeo i pensava pujar-lo a les seves xarxes.

A la discussió s'unien més veus, acabant entre crits inintel·ligibles per a l'audiència i que obligaven a Carlos Sobera a paralitzar 'GH DÚO'. "Ja us ho he repetit diverses vegades", els ha dit seriosament a col·laboradors i exconcursants. "Quan em dirigeixi a l'audiència vull silenci al plató", els amenaçava, tallant la conversa.

Davant d'això, Vanessa Bouza intentava demanar la paraula per donar la seva opinió. "Ara no donaré pas a ningú", li responia Carlos Sobera, visiblement molest. "Cal saber llegir la situació i entendre que ara no és moment de parlar", retreia de forma generalitzada.