Llista de concursants de 'GH DÚO', amb noms sorpresa i el retorn de dos mítics

Les portes de la casa de 'GH DÚO' tornen a obrir-se per rebre un nou grup de concursants. Aquesta vegada, un grup de famosos protagonitzen una convivència diferent, per parelles, de manera que la sort de cadascun d'ells no només dependrà dels seus propis comportaments i decisions. També podria veure's influenciada per les de la persona amb la qual compartirà la vida en directe.

Un grup de concursants format per 14 famosos que formen cinc parelles i dos trios.

MARIETA DÍAZ

Forma trio amb Sergio Aguilera Manuel Cortés. Va ser participant de 'La Isla de las Tentaciones 7', reality en el qual va participar de la mà de la seva parella d'aleshores, Álex Girona. Just després es va convertir en la tercera finalista de l'edició passada de 'Supervivientes'. A més, actualment és parella sentimental de Suso Álvarez.

| Mediaset

ANA HERMINIA ILLAS

Forma parella amb Aurah Ruiz, amb qui va viure una enemistat després de les crítiques al seu casament. És l'esposa d'Ángel Cristo JR i nora de Bárbara Rey. Participarà en el seu primer reality després de ser defensora del seu marit en l'edició passada de 'Supervivientes'.

JOSÉ MARÍA ALMOGUERA

Forma parella amb Jeimy Báez, ex parella de Carlo Costanzia, nuvi de la seva cosina Alejandra Rubio. És el fill de Carmen Borrego i nét de María Teresa Campos. També afrontarà a 'GH DÚO' la seva primera experiència en un format de telerrealitat.

MAICA BENEDICTO.

Forma parella amb Óscar Landa, el seu enemic a 'Gran Hermano'. Exparticipant de l'edició passada, torna a la casa després de ser una de les grans protagonistes de la convivència a Guadalix de la Sierra.

| Mediaset

JEIMY BÁEZ

Forma parella amb José María Almoguera. Exparella de Carlo Costanzia, que acaba de ser pare d'un nadó amb Alejandra Rubio. Va mantenir una relació d'aproximadament tres anys amb el jove italià. Afronta la seva primera experiència en un reality.

AURAH RUIZ

Forma parella amb Ana Herminia Illas. Parella del futbolista Jesé Rodríguez i mare d'un nen, va debutar a la gran pantalla el 2014 com a pretendenta a 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. A més, ha participat a 'GH VIP', 'La Casa Fuerte' i 'Supervivientes 2024'.

| Mediaset

JAVIER MOUZO

Forma trio amb Vanessa Bouza, la seva parella sentimental, i Romina Malaspina, amb qui no manté relació. Cantant de professió, ha complert un dels seus somnis participant en l'última edició de 'Gran Hermano' juntament amb la seva dona, Vanessa Bouza. Ara torna a la casa per afrontar el seu segon reality.

VANESSA BOUZA.

Forma parella amb Javier Mouzo i Romina Malaspina, amb qui no manté relació. Casada amb Javier Mouzo i també parella artística del cantant gallec, Vanessa participa a 'GH DÚO' després de ser una altra de les grans protagonistes de l'última entrega de 'Gran Hermano'.

MANUEL CORTÉS

Forma trio amb Marieta Díaz i Sergio Aguilera. Fill de Chiquetete i Raquel Bollo, el cantant afronta una nova experiència en un reality després de formar part de l'edició de 2023 de 'Supervivientes'.

ÁLEX GHITA

Forma parella amb Miguel Frigenti, amb qui suposadament va flirtejar en el passat. Preparador físic i coach, va assolir la popularitat arran de la seva relació amb Adara Molinero, trencada en els últims mesos. Afronta el seu primer reality a 'GH DÚO'.

| Mediaset

ÓSCAR LANDA

Forma parella amb Maica Benedicto. Exparticipant de l'edició passada de 'Gran Hermano', torna a la casa després de ser un dels grans protagonistes de la convivència. De fet, va ser segon finalista, quedant per sota de Juan.

SERGIO AGUILERA

Forma trio amb Marieta Díaz i Manuel Cortés. Es va donar a conèixer públicament a 'La Isla de las Tentaciones 7' com un dels solters. Es dedica a l'agricultura, sent conegut pel seu tractor, que va arribar a ser mencionat en una cançó de Lola Índigo.

ROMINA MALASPINA

Forma trio amb Vanessa Bouza i Javier Mouzo, a qui no coneix. Va saltar a la fama a 'Gran Hermano' a l'Argentina, encara que va arribar a Espanya de la mà de 'Supervivientes' el 2018.

MIGUEL FRIGENTI

Forma parella amb Álex Ghita. Col·laborador de televisió, va saltar als platós de la mà dels debats de 'Gran Hermano'. També va ser col·laborador de 'Sálvame' en els seus últims anys. També va participar a 'Secret Story'.

| Mediaset

MARÍA SÁNCHEZ "LA JEREZANA"

DANI SANTOS

Forma parella amb María Sánchez. Arquitecte, 32 anys, inaugura aquest 2025 tornant a la que va ser la seva casa. Es va donar a conèixer a 'GH 12+1' amb tan sols 19 anys i després va tornar a 'GH VIP 4'. També va participar a '¡Mira quién salta!' el 2013.