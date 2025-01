La reacció de Suso Álvarez en conèixer els dos companys de Marieta a 'GH DÚO'

Marieta, la primera confirmada de 'GH DÚO', ha causat enrenou des que es va donar a conèixer que concursarà juntament amb Sergio Aguilera i Manuel Cortés. Són dos nois amb els quals ha tingut una relació en el seu passat. No obstant això, la reacció de la seva actual parella, Suso Álvarez, en assabentar-se de la situació, ha estat àmpliament comentada.

Abans de conèixer els seus companys, Suso Álvarez va aparèixer a la casa de 'GH DÚO' per acomiadar-se de Marieta: "Estàs guapíssima. T'estimo amb bogeria. Està tot perfecte. La teva mare està guapíssima al plató. Escolta'm, era el teu somni, no ploris", va dir el col·laborador de televisió.

D'aquesta manera, en la presentació dels concursants, Marieta es va trobar primer amb Sergio Aguilera, amb qui va tenir un affair a 'La Isla de las Tentaciones'. "No ens va passar res, la relació està bé. Ella té el seu noi, jo la meva noia, ella a Madrid, jo a Granada", va dir el jove després de coincidir amb Marieta a 'GH DÚO'.

| Mediaset

Poc després entrava a la sala Manuel Cortés, que també va tenir un curt affair amb Marieta. "Ens ho vam passar bé, vam anar a diversos llocs a gaudir i a passar-ho bé", comentava el fill de Raquel Bollo. Per la seva banda, Marieta va deixar clar que la seva relació amb el cantant no va passar d'una amistat, assegurant que amb ell tot va ser diferent del que va succeir amb el temptador.

El presentador va aprofitar per preguntar als dos nois sobre la figura de Suso Álvarez. Sergio Aguilera va comentar no conèixer-lo massa, però va destacar que se'l veia com "un noi apanyat". No obstant això, Manuel Cortés va mostrar una visió més propera: "Em sembla un noi fantàstic, fins i tot el considero un col·lega".

Per la seva banda, Suso Álvarez, en assabentar-se dels comentaris dels nois, no va dubtar a respondre amb humor: "Ara és quan ve el meu trio. Estic feliç", va declarar en parlar de la participació de la seva nòvia. A més, entre bromes, Suso Álvarez va animar Marieta a que s'obrís a conèixer els altres, sense prejudicis.

"Espero que el tractor sigui híbrid almenys", va dir entre rialles, al que Carlos Sobera va respondre amb un toc d'humor: "És elèctric".