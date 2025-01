Qui és Sergio Aguilera, el nou i desconegut concursant de 'GH DÚO'?

El començament de l'any 2025 arriba acompanyat de noves sorpreses a Telecinco, i una és l'estrena de la nova edició de 'GH DÚO'. Aquest reality torna amb una nova edició de famosos disposats a lluitar pel gran premi. Entre ells es troba Sergio Aguilera, que ha estat confirmat durant la gala de 'GH DÚO'.

Sergio Aguilera es va donar a conèixer de la mà de la setena edició de 'La isla de las tentaciones' com a temptador. Va protagonitzar una història intensa amb Marieta Díaz, també concursant de 'GH DÚO', que va arribar a República Dominicana amb la intenció de posar a prova la seva relació amb Àlex. Tots dos van ser els primers a activar la famosa llum vermella de la temptació. No obstant això, després d'uns dies, la situació va donar un gir inesperat, i Marieta va sol·licitar l'expulsió de Sergio Aguilera de la vila, una sol·licitud que el jove va acceptar.

D'aquesta manera, Sergio Aguilera Cobos va néixer el 27 de març de 1995 a Huétor Tájar (Granada). Abans del seu pas per la televisió, es dedicava al futbol, però la seva vida no es limitava a l'esport. També es dedicava al camp, destacant-se per la seva habilitat per manejar el tractor, una passió que comparteix freqüentment a les seves xarxes socials, on mostra el seu dia a dia com a agricultor.

| Mediaset

Cal destacar que Sergio Aguilera també ha estat vinculat sentimentalment amb Pilar Llori, concursant de 'GH VIP'. La jove va parlar obertament sobre la seva relació amb el temptador al seu canal de Mtmad: "Em va pujar l'ànim d'una manera que sempre li estaré agraïda, perquè em va treure d'aquell pou en què estava".

A més, a finals de 2023, Sergio Aguilera va guanyar popularitat quan Lola Índigo va llançar una cançó que mencionava un agricultor i el seu tractor, cosa que va causar enrenou a les xarxes socials. Molts usuaris van començar a especular sobre un possible romanç entre l'artista i l'agricultor de Huétor Tájar. Per aclarir la situació, Lola Índigo va respondre als rumors amb un toc d'humor, explicant a les xarxes socials que, efectivament, Sergio Aguilera era de Huétor, però descartant qualsevol vincle més enllà d'una simple coincidència.