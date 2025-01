'De Viernes' tira la casa per la finestra amb tres entrevistes que donaran que parlar

'De Viernes' arrenca l'any amb dos convidats bomba que arriben per dinamitar a les seves respectives famílies. El programa comptarà aquest 3 de gener amb la contundent resposta d'Ángel Cristo JR a totes les acusacions de la seva mare. A més, Maite Galdeano s'asseurà al plató de 'De Viernes' per fer front a la seva filla, Sofía Suescun, i Kiko Jiménez.

D'aquesta manera, després de les demolidores entrevistes exclusives de Bárbara Rey a Telecinco, Ángel Cristo JR pren la paraula per respondre a la seva mare. Ho fa en una contundent entrevista de més de cinc hores que centrarà el Scoop de la nova entrega de 'De Viernes'. "He sentit pena i vergonya en veure l'entrevista de la meva mare", assegura amb una barreja de ràbia, tristesa i dolor, i afegeix que "la meva mare és un exemple del que mai he volgut ser".

"Per tot el que he fet i m'he arriscat mereixo que la meva mare digui d'una vegada la veritat, però veient com comença l'entrevista crec que seguirà mentint. Us està enganyant, hi ha coses que han sortit en àudios i amb les quals es contradiu, per què diu que el Rei no li va avisar el 23F? Perquè no vol deixar amb el cul a l'aire al Rei amb el tema del cop d'Estat", expressa amb duresa.

| Telecinco

A més, Maite Galdeano s'asseurà a 'De Viernes' després de l'entrevista a la seva filla, Sofía Suescun, i Kiko Jiménez, amb qui manté un total distanciament. La protagonista detallarà com és la seva vida actual juntament amb la seva nova parella, què és el que l'ha portat realment a aquesta situació. També on té previst instal·lar-se, una ubicació novament molt propera al domicili de la seva filla.

D'altra banda, Makoke també hi serà present per abordar els seus plans de futur juntament amb la seva actual parella. La convidada oferirà les seves reflexions després de la recent emissió d'un documental sobre el rol de les dones a la televisió dels anys 90.

Per últim, l'estrena de 'GH DÚO' també centrarà l'atenció de l'espai amb les valoracions dels seus col·laboradors habituals. 'De Viernes' comptarà, a més, amb Carmen Borrego, Ángel Cristo JR, Rosa Benito, Raquel Bollo i María Jesús Ruiz.