Les audiències de Cap d'Any donen la pitjor notícia a Christian Gálvez sobre el seu futur

Més males notícies per a Christian Gálvez en el seu retorn a la televisió aquest Nadal. El presentador s'ha posat aquest 31 de desembre al capdavant de 'Nochevieja Contigo' a Telecinco juntament amb Verónica Dulanto. No obstant això, les audiències no han donat suport a Christian Gálvez, ja que l'especial ha punxat, baixant respecte a l'any passat.

Recordem que, una setmana abans, 'Nochebuena Contigo' ja va ser la tercera opció en audiències amb un 8,7% de quota de pantalla i 642.000 televidents. L'especial de Telecinco va perdre gairebé dos punts de share respecte i més de 200.000 espectadors respecte a l'any passat, quan va ser segona opció amb un 10,6% i 849.000 fidels.

En Cap d'Any, per tant, els resultats en audiències no han estat millors. L'especial 'Nochevieja Contigo' de Christian Gálvez i Verónica Dulanto s'ha quedat en un pobre 5,7% de quota i 677.000 seguidors, sent tercera opció de la seva franja. Perd gairebé tres punts de quota respecte a l'any passat, quan es va quedar en un 8,5% i 1.051.000 televidents.

| Mediaset

D'aquesta manera, una vegada més, el lideratge en audiències ha estat per a La 1. La cadena va començar la nit amb l'especial de José Mota, titulat 'Operacion: Ia.ia.oh!', que ha marcat un gran 31,8% i 3.586.000. Just després, la gala 'Feliz 2025', presentada per Eva Soriano i Oriol Nolis, també va liderar amb un 28,6% i 3.433.000.

La segona opció de la nit ha estat per a 'Adios 2024', l'especial amb Roberto Leal i Eva González a Antena 3, amb un 13% i 1.521.000.

Ja per sota de Telecinco, però per la mínima, ha estat l'especial de 'Cachitos' a La 2,que s'ha quedat en un estupend 5,6% i 670.000. A Cuatro, 'First Dates' ha marcat un correcte 5,4% de share i 603.000 fidels. Per sota ha estat l'especial de 'El Club del Chiste' amb Carolina Iglesias a laSexta amb un 4,2% i 494.000.

Amb aquests resultats, La 1 ha liderat la Nit de Cap d'Any amb gran distància en marcar un 18% de quota. Antena 3 ha estat segona amb un estupend 14,2%, molt lluny de Telecinco, que s'ha quedat en un 7,1%. La 2 amb un 5,9% està per sobre de laSexta (4,8%) i Cuatro (4%).