Qui és Romina Malaspina, la concursant de 'GH DÚO' que torna sis anys després?

El començament de l'any 2025 arriba acompanyat de noves sorpreses a Telecinco, i una és l'estrena de la nova edició de 'GH DÚO'. Aquest reality torna amb una nova edició de famosos disposats a lluitar pel gran premi. Entre ells es troba Romina Malaspina, que ha estat confirmada durant la gala de 'GH DÚO'.

D'aquesta manera, Romina Malaspina va saltar a la fama fa 10 anys en participar a 'Gran Hermano' a l'Argentina. Encara que el seu pas per la famosa casa va ser breu, el seu impacte en els mitjans va ser significatiu, cosa que li va obrir importants portes laborals. De fet, això li va donar l'oportunitat de saltar a 'Supervivientes' el 2018.

El seu pas pel reality de Telecinco també va ser dels més polèmics. Va arribar a protagonitzar un enfrontament físic amb una altra concursant, Saray, que va ser expulsada disciplinàriament després del que va passar. No obstant això, Romina Malaspina va ser la sisena expulsada de 'Supervivientes'.

| Instagram

Actualment, Romina Malaspina resideix a l'Argentina, on manté el seu enfocament en diverses facetes de la seva vida professional. La jove és model de fotografia per a reconeguts fotògrafs de moda i bellesa, cosa que sorprèn contínuament els seus seguidors a les xarxes socials. A més, comparteix la seva vida amb gairebé dos milions i mig de seguidors, col·laborant amb marques de viatges, cosmètica, maquillatge i estil de vida.

Sorprenentment, també va tenir una oportunitat a la televisió argentina per ser presentadora dels informatius, on va treballar durant més d'un any. D'altra banda, Romina Malaspina ha fet un pas important en el món de les criptomonedes, llançant-se a treballar en una aplicació especialitzada en la compra-venda d'aquestes monedes virtuals.

A més, la música segueix sent una de les grans passions de Romina Malaspina. Després de llançar alguns singles, la seva veritable passió la va portar al món de les mescles, convertint-se en DJ professional de música tecno, house i electrònica. Les seves sessions en importants sales i pubs de l'Argentina han estat molt ben rebudes, especialment després de l'increment de la seva popularitat com a presentadora.

Ara, Romina Malaspina torna per sorpresa a Espanya per convertir-se en una nova concursant de 'GH DÚO'.