Qui és Jeimy Báez, la concursant de 'GH DÚO' i ex de Carlo Costanzia?

L'inici de l'any 2025 arriba acompanyat de noves sorpreses a Telecinco, i una és l'estrena de la nova edició de 'GH DÚO'. Aquest reality torna amb una nova edició de famosos disposats a lluitar pel gran premi. Entre ells es troba Jeimy Báez, que va ser la vuitena confirmada de 'GH DÚO'.

Jeimy Báez ha aconseguit certa notorietat per la seva relació amb Carlo Costanzia, l'actual xicot d'Alejandra Rubio, que la va fer saltar a l'ull públic. Encara que les seves aparicions han estat esporàdiques, la jove sempre ha estat clara i directa en les seves declaracions, sense por a explicar com va ser la seva relació amb el fill de Mar Flores. Ara, amb la seva participació a 'GH DÚO', Jeimy Báez busca aprofitar aquesta oportunitat per mostrar-se més enllà de la seva relació amb Carlo Costanzia.

A els seus 28 anys, Jeimy Báez s'ha fet coneguda principalment per les seves aparicions en mitjans, però la seva faceta professional continua sent una mica desconeguda. No obstant això, ha aconseguit construir una petita comunitat a les xarxes socials, on es dedica a la creació de contingut. A Instagram, la jove compta amb més de 14.000 seguidors, on comparteix la seva vida i pensaments.

| Mediaset

La seva relació amb Carlo Costanzia va ser un dels temes que més va donar que parlar. Jeimy Báez va acudir a 'De Viernes' en diverses ocasions, on no va dubtar a compartir els alts i baixos de la seva relació amb el fill de Mar Flores. En les seves entrevistes, la jove va explicar que la seva ex parella era un home "gelós i possessiu", una declaració que no va passar desapercebuda.

Malgrat les declaracions de Jeimy Báez, Carlos Costanzia s'ha mantingut ferm en la seva postura de no parlar públicament sobre ella. No obstant això, un dels rumors apunta que el jove va compatibilitzar la relació de la jove amb Alejandra Rubio.

En confirmar-se per 'GH DÚO', Jeimy Báez va expressar els seus nervis i emoció per la nova etapa que començava. En la seva presentació, va confessar: "Estic atacada, nerviosa. A veure com sortiran les coses. Però, amb una il·lusió increïble. Desitjant que em conegueu".