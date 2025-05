Carmen Borrego assenyala una clau important davant l'expulsió de 'Supervivientes'

Només queden unes hores, però l'expulsió de 'Supervivientes' continua donant molt de què parlar.Carmen Alcayde i Montoya s'ho juguen tot en una de les expulsions més difícils de l'actual edició del reality. Al plató de 'Vamos a ver' han debatut sobre aquest tema.

"Van saber donar-nos molt de joc, però ara comença la guerra de veritat on només en pot quedar un", ha començat Alessandro Lequio el debat.

D'aquesta manera, Sandra Aladro es posicionava a favor de Montoya: "Sense cap dubte, no és que ho vulgui, és que se salvarà Montoya, s'ha de salvar Montoya. Fa molt de temps que la televisió no ens regalava un personatge amb tanta força i carisma i crec que aquest concurs no el podem entendre sense ell. Per això s'ha de quedar".

| Mediaset

"Ha patit molt més que la resta. Ha passat gana com tots, bestioles, picades, cansament, però, a més, ha patit el seu desamor en directe. És un concursant ple de veritat i el necessitem", concloïa la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Carmen Borrego es posicionava a favor de Carmen Alcayde: "Montoya ha estat el protagonista, però sense Carmen Alcayde ho hauria estat menys. Montoya ha fet el drama i Carmen Alcayde més la diversió, l'humor, el ballar, el cantar. Ha plorat, però crec que Carmen Alcayde també ha fet molt gran Montoya i Anita. A més, ha hagut de guanyar-se l'estima de tothom, perquè tothom la va rebutjar des del primer moment".

"La Carmen pot al·lucinar si la salven contra Montoya, ni ho pensa, ni ho somia", afegia Carmen Borrego a 'Vamos a ver'. "El show que pot muntar la Carmen és brutal si la salven", opinava Pepe del Real.

D'aquesta manera, Carmen Borrego plantejava una situació que podria donar un gir a 'Supervivientes'. "En el moment en què van salvar l'Anita tots els que estan en contra de Montoya aniran contra Montoya. És un rival molt més fort en una final Montoya que Carmen, per tant els interessa que se'n vagi", explicava.