Antonio Rossi diu el que molts pensen de l'actitud de Montoya a 'Supervivientes'

La relació entre Montoya i Anita continua donant molt a parlar a 'Supervivientes'. L'últim ensurt per un possible embaràs els va unir una mica més, sent el jove qui va assegurar que no li hauria importat ser pare. Aquest tema s'ha tractat a 'Vamos a ver', amb els col·laboradors assenyalant Montoya.

"Et despista o no et despista això de 'm'agradaria la paternitat' i es fan un petó, però encara no? A què segueixen jugant? Pobra Anita, em fa pena l'Anita. Ho dic cada dia, li està fent unes il·lusions...", començava Antonio Rossi el debat a 'Vamos a ver' sobre 'Supervivientes'.

"I ell també perquè no ho té gens clar. Un dia diu que no vol tenir una relació amb ella, ara diu que sí. El problema el té Montoya", afegia Kike Calleja.

Tanmateix, Alejandra Prat continua creient en la parella de 'Supervivientes': "És una relació que s'està tornant a assentar, estan començant una altra vegada. Jo no la veig tan tòxica com dieu de vegades. Quan tens un problema amb la teva parella ho parles, discuteixes, i sempre acaben bé i això és el més bonic. Pel que fa a l'embaràs, crec que sempre et queda un dubte, que és el que li passava a l'Anita, però en el fons tu saps que no i ella m'imagino que per això estava tranquil·la".

A més, també han abordat el tema de l'embaràs. Antonio Rossi ho ha tingut clar: "Estic segur que en el moment que va dir a la tele que es feia la prova era perquè sabia que era mentida.Sabia que no ho tenia, ho tenia clar".

"Ella tenia claríssim que no estava embarassada i per això hi accedeix, perquè si no no s'exposaria a sotmetre's a una prova d'embaràs a televisió. De totes maneres, és Makoke qui destapa un tema que és superíntim i continua sense demanar perdó. Makoke s'està passant de voltes", deia Pepe del Real.

Per la seva banda, Antonio Rossi també assenyalava l'actitud de Makoke a 'Supervivientes': "El pitjor és que sorgeix perquè Makoke diu que la veu grassa, que és el més trist. Al final diu: la veig grassa i com que ha tingut relacions..."