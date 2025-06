Joaquín Prat paralitza el debat sobre 'Supervivientes' pel que es diu de l'Anita

Montoya va plantar per sorpresa l'equip de 'Supervivientes' durant el debat final. Tot després de l'entrevista de l'Anita a 'De Viernes', que molts consideren que ha estat una traïció cap a qui era la seva parella. Tot això ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver', amb diferents opinions.

D'aquesta manera, Joaquín Prat començava el debat amb una reflexió: "Sabíem que el que millor els podia passar a tots dos és que cadascú anés pel seu costat. A Montoya des d'aquí li desitgem una recuperació ràpida, o recuperació, duri el que duri. Anita demanant perdó per una traïció: és normal que Montoya et bloquegi si se sent traït en revelar que a Playa Misterio havien tingut relacions"

"Dijous a la tarda, que sabíem que havien anat al reconeixement mèdic, van estar junts a l'habitació de l'hotel i hi havia cordialitat. Després quan arriben a la gala comença Montoya a escoltar certes coses que no s'esperava de l'Anita, fins i tot no sabia que aniria a 'De Viernes'. L'hi va amagar i es va sentir traït, per això jo entenc que estigui malament", sentenciava Kike Calleja.

| Mediaset

"Per què li ha d'explicar exactament cada pas que farà o que farà en els seus següents moviments? Crec que l'Anita va estar super bé, va donar la cara, va exposar tot el que ella pensava i va demanar posar certa distància. No tothom reacciona igual davant d'aquesta situació d'estar exposats constantment. Porten un camí molt llarg i crec que, en aquest cas, Montoya a mitja del concurs ens va demostrar que l'estrès no el porta bé. Cal deixar a la gent el seu temps", afegia Alejandra Prat al plató de 'Vamos a ver'.

"És normal que l'Anita reaccionés així dijous perquè tothom qüestionava aquella trobada entre ells al plató. Al final l'Anita es va venir amunt, es va escalfar, i al final perquè la gent entengués per què Montoya estava tan fred amb ella, potser va explicar alguna cosa que havien quedat que quedés entre ells", deia Pepe del Real.

En aquell moment, Joaquín Prat aturava el debat: "Això com es diu? Traïció. Si tu i jo hem quedat a guardar una cosa i després ho expliques...". "Si després de conviure dos mesos amb tu arriba un matí i ni em mires a la cara...", defensava Pepe del Real.

| Mediaset

Tanmateix, era Sandra Aladro qui va voler aclarir la situació: "Expliquen que l'Anita havia deixat preparada tota una artilleria contra ell en cas que toqués defensar-se. L'entorn de l'Anita ho ha explicat. Després de saber això a maquillatge està distant, però Montoya no fa res més, però l'Anita aprofita el moment per fer-se la víctima".

"Va estar en un programa en què la clau és que et vegin mantenint relacions sexuals. De què estem parlant, si us plau? S'avergonyeix perquè l'altra va dir això? Ja no recorda on va estar dos mesos abans. Crec que l'arrel de tots els problemes és que Montoya no va guanyar 'Supervivientes', aquesta és la clau. I això de bloquejar una persona és de nen petit. Si no vols parlar amb una persona que coneixes almenys tingues la gallardia de dir-l'hi a la cara", concloïa Alessandro Lequio el debat a 'Vamos a ver'.