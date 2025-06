La família de l'ex de l'Anita desmunta la seva versió i assenyala les seves mentides a 'Socialité'

Després de sortir de 'Supervivientes', s'han multiplicat les veus crítiques contra Anita Williams. Aquest diumenge 22 de juny, 'Socialité' va treure a la llum un testimoni demolidor de la família de la seva exparella. El pare del seu fill podria posar en escac la imatge que la concursant projecta a televisió.

L'entorn de l'exnòvio d'Anita Williams no s'ha mossegat la llengua i ha decidit parlar obertament davant les càmeres de 'Socialité'. Des del seu punt de vista, la versió que la influencer ha ofert sobre el seu passat està totalment distorsionada: "Tot està en mans dels nostres advocats. L'Anita culpa el seu ex dels seus mals hàbits en el passat i és al revés. L'hem ajudada sempre, és una desagraïda".

Lluny de tractar-se d'una relació passatgera, els familiars expliquen que durant el temps que van compartir hi va haver una convivència estreta i marcada per episodis difícils. "No ens vam separar d'ella durant la seva malaltia i a casa nostra, era una filla més. La relació de l'Anita i el seu ex comença després de la pandèmia. Hi estan dos anys, però se'ns van fer eterns. Ho van deixar perquè ella deia que ell li havia posat les banyes i van trencar dues setmanes després que l'Anita donés a llum".

| Telecinco

A més de relatar la ruptura, el testimoni incideix en el suposat ús interessat que l'Anita faria de la seva història per obtenir notorietat: "Menteix. Estem desesperats pel vincle que tenim amb ella. És mentidera i superficial, i si les seves mentides li estan fent guanyar diners... Doncs aquí ho està demostrant".

"Hem conviscut amb l'Anita i hem vist com de tòxica és. Ara tothom la venera, però no sabeu la vergonya aliena que ens ha fet veure el que va fer a 'La isla de las tentaciones', però no ens estranya", sentencia el testimoni a 'Socialité'.

Els familiars denuncien també comportaments insòlits per part de la concursant: "Ella ens intentava convèncer que era bruixa. L'Anita hauria de cuidar el seu ex, està a presó i li ha donat el més gran que té a la seva vida, en comptes de bloquejar-nos i fer-nos la vida impossible. Si vol, parlem de quan volia anar a 'La isla de las tentaciones' amb ell. Després hi va anar amb Montoya, li val qualsevol perquè per fama fa el que sigui".