El debat final de 'Supervivientes' revela un robatori de menjar que ningú coneixia

Aquesta nit, 'Supervivientes 2025' ha posat punt final a una edició que ja queda per al record. Ho fa amb la mateixa intensitat amb què s'ha desenvolupat l'aventura, amb Montoya plantant el programa i molts comptes pendents per resoldre. Un debat final en què tots els concursants han posat les cartes sobre la taula i ha acabat desvetllant dos dels grans secrets d'aquest concurs.

Un debat final en què els concursants es retroben per última vegada per aclarir i tancar tots els comptes pendents sorgits a Hondures. Un repàs a l'aventura protagonitzat per enfrontaments entre Makoke i Laura Cuevas o Carmen Alcayde i Pelayo Díaz. Tanmateix, entre tanta discussió ha sorgit una enemistat inesperada: la de Nieves Bolós amb Ángela Ponce.

La Miss ha retret a Nieves la seva falsedat i hipocresia, al·legant que mai es va atrevir a dir a la resta el que pensava. "Quan em van expulsar tot era "Ángela va dir". Jo vaig criticar sí, però ho vaig fer amb tu", li retreia Ángela Ponce, que es va convertir en la segona expulsada oficial de 'Supervivientes 2025'.

Els secrets de 'Supervivientes 2025'

Tot i que Nieves Bolós intentava negar les acusacions, la Miss demanava el suport de Samya Aghbalou. L'exaspirant de 'Masterchef' va conviure amb elles a Playa Misterio i va confirmar rotundament la versió de la seva companya. En el procés, la concursant ha desvetllat dos dels grans secrets d'aquesta edició.

| Mediaset

"Ens vas explicar que Rosario va veure l'Almácor robant menjar però no va dir res", començava la dissenyadora, acusadora. A més, segons desvetllava, Nieves Bolós també va ser la responsable d'explicar que Gala Caldirola s'hauria embolicat amb Álvaro Muñoz Escassi. "Vas ser tu qui ens vas explicar tot això", sentenciava Samya, que sempre s'ha caracteritzat per la seva llengua esmolada.

Davant d'això, l'exgenet es quedava molt sorprès i evitava pronunciar-se sobre l'assumpte. Tampoc tenia una defensa clara la nutricionista, que continuava assegurant haver estat sincera en tot moment. "Tan bon punt va arribar la Gala a Playa Misterio, li vaig dir tot el que havia dit d'ella", repetia una altra vegada, intentant tancar el tema.

Qui sí que ha decidit pronunciar-se és Almácor. Amb el bon humor que el caracteritza, el cantant ha negat les greus acusacions de Samya. "Jo no he robat res", assegurava l'alacantí, que recordem que va haver d'abandonar l'aventura precipitadament després de lesionar-se en una prova.