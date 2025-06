Joaquín Prat assenyala la veritat de la relació de l'Anita i en Montoya després de 'Supervivientes'

La relació entre Montoya i Anita Williams continua donant molt de què parlar als platós de televisió. Després de la seva sortida de 'Supervivientes', la parella sembla estar més separada que mai. Un tema que ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver' presentat per Joaquín Prat.

"Molts dels nostres col·laboradors han dit fins a la sacietat que en el moment en què tots dos arribessin a Espanya la cosa es trencaria", començava el debat Joaquín Prat assenyalant el que ja s'havia dit fa temps.

Per la seva banda, Carmen Borrego es posicionava clarament: "Montoya va quedar com un autèntic manipulador. Si tu no vols res, que està en el seu dret, està dolgut perquè mai han passat coses, però deixa-la dins també". "Anita em fa moltíssima pena, crec que ha volgut recuperar-lo i li ha espatllat el seu concurs", sentenciava la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Al reality hem vist que Montoya des del minut u ha estat molt clar. Li ha deixat clar que estava dolgut, que no volia res amb ella, tot i que la seva relació ha anat evolucionant, però no crec que Montoya no hagi estat sincer. Ella s'ha fet il·lusions, perquè Anita va anar a 'Supervivientes' a conquerir-lo, era el seu únic objectiu", opinava Nuria Chavero.

"Una cosa és el que digui, però una altra el que faci, i l'estratègia de Montoya ha estat manipular l'Anita", reiterava Carmen Borrego. "Els últims dies a l'illa, Montoya li va dir que volia passar l'estiu amb ella, que volia tenir una vida junts, que era l'amor de la seva vida i que l'estimava. Tot això era mentida, són missatges contradictoris tota l'estona per manipular-la i l'Anita estava cega", afegia Giovanna González.

"L'Anita ara titlla Montoya d'egoista i diu que no ha estat capaç de posar la seva família al seu lloc. Ha permès que la seva família el vapulés. Ell venia decidit a passar uns dies aquest estiu amb la seva família, però també altres amb l'Anita. Ha arribat aquí i la seva família l'ha condicionat, sense ser capaç ni d'enfrontar-se a l'Anita", revelava Pepe del Real.

"Veig la clara intenció de col·locar-se en el paper de víctima que ella mai va ser i que ara Montoya sigui el botxí. No crec que Montoya hagi fet res. No el va saludar efusivament a maquillatge al matí és tot el que pot dir l'Anita d'ell. La resta ho hem vist quan hi havia una càmera davant: l'ha cuidat, l'ha defensat, s'ha enfrontat a companys, l'ha entès, s'han acabat els retrets... No sé què ha de retreure-li l'Anita a Montoya", concloïa el debat Sandra Aladro a 'Vamos a ver'.