Joaquín Prat envia un missatge directe al públic de 'Supervivientes' per la seva decisió.

Els concursants de 'Supervivientes' estan a poc més de dos dies d'enfrontar-se a la primera expulsió de l'edició. Malgrat l'abandonament voluntari de Beatriz Rico, el reality ha mantingut la dinàmica i el públic pot continuar votant gratuïtament per Rosario Matews, Koldo Royo i Samya Aghbalou. Aquest tema s'ha debatut al plató de 'Vamos a ver', amb un missatge directe de Joaquín Prat per al públic de 'Supervivientes'.

"A mi Koldo m'agrada molt, espero que sigui el salvat aquesta nit. Crec que pot fer un super paper amb el tema del menjar. És un senyor que, encara que ja tingui una edat, ni ho diu, ni està tot el temps pendent d'això...", deia Alejandra Prat. Per la seva banda, Alejandra Rubio admetia que té ganes de veure la seva mare, Terelu Campos, amb el xef, perquè creu que seran grans amics.

"Crec que la que sortirà és Samya...", apuntava Alessandro Lequio sobre la possible expulsada de 'Supervivientes' el dijous. Era llavors quan Joaquín Prat decidia alçar la veu a 'Vamos a ver': "Que l'audiència no s'entesti a treure'ns aquells que ens donen vídeos i cultiven la polèmica. Si et carregues a Samya, et carregues a Pelayo... Al final tindrem quatre palmeres allà".

| Mediaset

En la mateixa línia opinava Antonio Rossi: "En la dinàmica del concurs, que és molt llarga, el que interessa són perfils així, després ja es van creant trames entre la resta. Ara mateix com treguis els que agiten el concurs apaga i anem-nos-en".

"Jo crec que a Laura Cuevas l'agita qualsevol, no només Samya, ella és fàcil d'agitar", sentenciava Giovanna González, apuntant a un dels perfils més polèmics. No obstant això, Adriana Dorronsoro ha demanat que l'expulsada sigui l'antiga treballadora de Cantora.

Recordem que, aquest dimarts, tindrà lloc la primera salvació de l'edició al 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes' amb Carlos Sobera. Sortirà de la llista de nominat el més votat entre Koldo Royo, Rosario Matew i Samya Aghbalou.