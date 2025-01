'GH DÚO' salva un concursant i el duel per l'expulsió s'iguala entre tres

Álex Ghita, Miguel Frigenti, Maica Benedicto, Manuel Cortés i Sergio Aguilera començaven aquesta setmana com els nous nominats per la casa. Encara que en un principi Marieta Díaz ocupava un lloc a la llista definitiva, el poder que José María Almoguera i Jeimy Báez els va permetre salvar-la. En el seu lloc, van pujar a l'exconcursant de 'GH 19', amb qui asseguren no mantenir una relació estreta.

No obstant això, després d'una excèntrica salvació 'a la japonesa' succeïda en l'últim debat, 'GH DÚO' donava a conèixer el nom del primer salvat. Akihiko realitzava la cerimònia de salvació en el seu idioma natal, el japonès, deixant els concursants desconcertats. En el 'Límit 48h' d'aquest dimarts, els concursants van conèixer el nom del salvat, al qual aviat s'uniria un altre dels menys votats.

Gràcies als subtítols, l'audiència ja sabia que Sergio Aguilera havia estat el menys votat. No obstant això, dins de la casa es va començar a especular amb tot tipus de teories. "La paraula tenia 6 lletres", explicava Manuel Cortés sobre el paper amb el nom del salvat (escrit, òbviament, en japonès). "Manuel també 6 lletres. Miguel també", conjecturava el fill de Raquel Bollo, que acabava la setmana convençut que seria ell el salvat.

| Mediaset

No ho va ser. I tampoc ho ha estat en aquest 'Límit 48h', on Ion Aramendi ha donat a conèixer el nom del segon percentatge amb menys vots. A principi de la gala ja podíem observar que hi havia hagut un 'sorpasso'. Mentre que el primer percentatge es mantenia amb bastant distància de la resta (amb un 55,1%), el que fins ara era el menys votat superava al tercer. El segon acumulava un 23,2%, encara allunyat del més votat.

Finalment, el salvat per l'audiència ha estat Miguel Frigenti, que ha agraït a l'audiència i ha assegurat que "no s'ho esperava". D'aquesta manera, el duel a tres que arribarà nominat al dijous vinent són Maica Benedicto, Álex Ghita i Manuel Cortés. A un d'ells pertany aquest percentatge alt i es convertirà, de forma definitiva, en el tercer expulsat d'aquesta edició de 'GH DÚO'.