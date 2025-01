Joaquín Prat s'ha de pronunciar després del que diu Patricia Pardo a 'Vamos a ver'

L'actriu Elisa Mouliaà va declarar dijous passat davant del jutge per primera vegada després que fa uns mesos, denunciés Íñigo Errejón per una agressió sexual. Va enfrontar gairebé dues hores d'interrogatori en què va respondre a les respostes incisives del jutge Adolfo Carretero.

El seu testimoni s'ha fet públic i, molts mitjans de comunicació com 'Vamos a ver', han volgut opinar sobre aquesta notícia. Més enllà de les preguntes formulades o del to del magistrat, al programa de Joaquín Prat han volgut tractar si és correcta la filtració d'aquest testimoni.

Joaquín ha declarat que no veu gaire ètic que aquest vídeo s'hagi filtrat encara que això hagi suposat un gran espai a les graelles televisives: "Encara que sigui tirar pedres contra el nostre propi terrat, que transcendeixi aquest interrogatori ens sembla el més normal del món, oi? A mi no. I menys normal em semblaria si l'interrogat sóc jo".

| Mediaset

Aquesta opinió no ha trigat a originar un debat a la taula en què hi ha hagut diferents punts de vista. Per exemple, Patricia Pardo ha declarat que a ella sí que li sembla correcte que es pugui veure aquest vídeo: "Jo a favor". "Doncs res, estem fantàsticament encantats que es filtri, però si no ets tu qui estàs allà" ha objectat el presentador mostrant el seu total desacord.

En aquell moment, la periodista ha esclatat enviant un dard cap a Joaquín Prat: "És un exercici d'hipocresia immens el que estem fent ara mateix. És clar, és que no pot ser que hi hagi gent que digui: 'és que està molt malament que l'Elisa vagi als mitjans de comunicació'. Perdona'm, però si els primers interessats i els primers que hem estat al portal de casa seva des del primer dia hem estat nosaltres".

Joaquín Prat no ha dubtat a contestar davant d'aquest atac: "Que tinguis un conflicte ètic permanent com el que jo tinc amb l'exercici de la meva professió no significa que sigui un hipòcrita". I Patricia Pardo ha optat per no rebatre més