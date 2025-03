Isa Pantoja i Asraf revelen a 'De Viernes' la notícia més important del seu embaràs

Isa Pantoja està vivint amb il·lusió l'espera dolça del seu segon fill amb Asraf Beno. Tot i que ja està a prop dels sis mesos d'embaràs, la parella encara no havia revelat el sexe del nadó. Aquesta incògnita s'ha aclarit al plató de 'De Viernes', on ha compartit el moment emocionant amb els espectadors.

En un principi, la seva idea era conèixer el sexe del seu nadó en una festa especial, però els problemes de la filla d'Anabel Pantoja van retardar l'assumpte. "Se suposa que havíem de fer una festa de revelació de gènere", va explicar Isa Pantoja a 'Vamos a ver'.

"Com que la situació estava com ja sabeu tampoc em semblava el moment per fer la festa, llavors ni tan sols sé si la faré o no", va reconèixer, referint-se al delicat moment que travessava la seva cosina. A això s'afegeix que recentment Anabel Pantoja i David Rodríguez han estat objecte d'una investigació judicial per un presumpte delicte de maltractament infantil.

| Mediaset

Davant d'aquests esdeveniments, Isa Pantoja i Asraf Beno han decidit finalment conèixer el sexe del nadó a la televisió. Fins ara, l'única persona que tenia aquesta informació era Germán, un amic molt proper de la parella. De fet, originalment aquest s'encarregaria de la festa que no es va arribar a celebrar, encara que ara ha acudit a 'De Viernes' amb el nom.

Encara que per a la parella el més important és la salut del seu fill, Isa Pantoja no va amagar que li faria il·lusió que fos un nen. La seva experiència amb el seu primogènit, Albertito, fruit de la seva relació amb Alberto Isla, ha estat meravellosa i no li importaria repetir. Per la seva banda, Asraf Beno preferiria tenir una nena, encara que s'ha mostrat il·lusionat per totes les possibilitats.

D'aquesta manera, 'De Viernes' ha innovat anunciant el sexe del nadó: si sortia fum morat seria un nen, mentre que si era de color groc seria nena. Finalment, la parella s'ha emocionat en conèixer que serà un nen. "L'Alberto volia nen i era com que ho sentia. Molta gent em va dir que era nen, però alguna cosa em deia que creia que era un noi", reaccionava Isa Pantoja.