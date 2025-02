Ion Aramendi llança un comunicat que sorprèn els concursants de 'GH DÚO'

Després d'unes intenses setmanes de concurs, la casa està més dividida que mai. Les tensions no han deixat de créixer entre els bàndols, que cada dia es suporten menys. I, si l'ambient ja estava caldejat, el nou anunci de Ion Aramendi en l'últim debat promet un nou terratrèmol que sacsejarà 'GH DÚO'.

Recordem que, per ara, 6 persones han abandonat el programa. 5 d'ells (Vanessa Bouza, Ana Herminia, Álex Ghita, Manuel Cortés i Jeimy Báez) ho han fet per la decisió del públic, mentre que Javi Mouzo abandonava en l'última gala. No obstant això, un d'ells podria tenir l'opció de tornar al concurs. Llista a la qual aviat s'unirà Dani Santos, Sergio Aguilera, Óscar Landa, Romina Malaspina o Miguel Frigenti, que segueixen en la palestra.

| Mediaset

Perquè, tal com ha confirmat Ion Aramendi durant el debat d'aquest diumenge, arrenca oficialment la repesca de 'GH DÚO'. Torna un clàssic del concurs i l'audiència podrà atorgar-li una segona oportunitat a algun dels expulsats oficials.

L'anunci ha causat sorpresa al plató i ha estat rebut entre aplaudiments pels concursants expulsats. "Primer, haurem de preguntar-vos si voleu participar-hi", els ha advertit el presentador basc.

Jeimy Báez, Manuel Cortés, Álex Ghita i Vanessa Bouza, que es troba en plena crisi amb el seu marit, han acceptat la invitació del programa. Ni Ana Herminia ni Javier Mouzo podran optar a la repesca. La primera perquè s'ha allunyat de la televisió per motius de salut després de la seva expulsió i el gallec a causa del seu abandonament.

Sense més dilació, Ion Aramendi ha anunciat que s'obren les línies i l'audiència ja pot votar per l'expulsat que es mereix tornar a la casa. Tal com el presentador ha comunicat, els tres exconcursants més votats pujaran a la casa en el pròxim 'Límite 48' de dimarts. Vanessa Bouza, Álex Ghita, Manuel Cortés o Jeimy Báez, un d'ells està de camí a convertir-se, de nou, en concursant de ple dret de 'GH DÚO'. Sigui qui sigui, està clar que la repesca torna a dinamitar la casa més famosa de la televisió.