L'atrevida estratègia de Miguel Frigenti per a les nominacions de 'GH DÚO'

Després d'una gala no amb una, ni dues, sinó tres persones que han abandonat la casa de 'GH DÚO', ha arribat el moment de nominar. En aquesta ocasió, amb la col·laboració de les dues "reines" que han entrat per a la prova setmanal, Carlos Sobera els ha anunciat que és una nominació de "chupa y gana".

Després d'una divertida prova en què els concursants havien d'endevinar la paraula oculta amb el tacte de la seva llengua, alguns d'ells han pogut obtenir un avantatge per nominar. En aquesta ocasió, el benefici era el vot doble.

Maica Benedicto i Óscar Landa han estat els primers a enfrontar-se a la prova. Després d'aconseguir el benefici, li han atorgat dos punts a María la Jerezana i Dani Santos. "He tingut bastantes tensions amb ella", ha expressat Óscar Landa. Per sorpresa de molts, els seus 6 punts han anat per a Miguel Frigenti i la seva parella, Romina Malaspina. Tot i considerar-los amics seus, el duo ha assegurat que era per "estratègia" i que ja ho havien parlat.

Per tant, no ha sorprès que Miguel Frigenti i Romina Malaspina fessin el mateix. El periodista, i col·laborador habitual de 'GH DÚO', ha explicat millor l'estratègia. "Volem sortir tots els del nostre grup amb un d'ells", ha explicat, "així li facilitem als nostres fans que unifiquin el vot". Per tant, els tres punts han anat per als seus grans amics, mentre que el punt ha anat per a Jeimy Báez i José María Almoguera.

Marieta Díaz i Sergio Aguilera també han aconseguit el privilegi. Tal com ha assegurat ella, han nominat "per estratègia" i li han dedicat 6 punts a Maica Benedicto i Óscar Landa. Els 2 punts han estat per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina.

| Mediaset

José María Almoguera, per la seva banda, també ha guanyat el benefici de doblar les nominacions. Li ha donat els 2 punts a Óscar i Maica, mentre que els 6 han anat per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina. María la Jerezana ha estat l'última, que no ha aconseguit el benefici. El punt els hi ha donat a Maica Benedicto i Óscar Landa, mentre que els 3 a Miguel Frigenti i Romina Malaspina.

Dani Santos, per ser dels menys votats en l'expulsió exprés, estava nominat directament.

Tanmateix, com en cada gala de 'GH DÚO', a última hora ha ocorregut quelcom imprevist. En contestar el telèfon la primera, Maica Benedicto ha pogut intercanviar a un dels nominats. S'ha tret a ella mateixa i, el seu lloc, l'ocupa Sergio Aguilera.

Per tant, Romina Malaspina, Sergio Aguilera, Miguel Frigenti, Óscar Landa i Dani Santos conformen la llista de nominats d'aquesta setmana.