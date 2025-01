'GH DÚO' anuncia la gran notícia més important sobre el seu futur que afecta els expulsats

'GH DÚO' ha anunciat un sorprenent gir en el futur de la seva trama. Telecinco ha revelat que en els pròxims dies regressarà a la casa un concursant expulsat per l'audiència. Serà precisament el públic qui tindrà el poder d'atorgar una segona oportunitat a un dels eliminats en la esperada repesca que posa en marxa 'GH DÚO'.

D'aquesta manera, aquest diumenge 2 de febrer s'iniciarà el procés de repesca de 'GH DÚO', on un dels cinc concursants eliminats podrà recuperar el seu estatus de participant oficial. Els candidats a aquesta votació són Vanessa Bouza, Ana Herminia Illas, Álex Ghita, Manuel Cortés i Jeimy Báez. Tanmateix, Javier Mouzo queda fora d'aquesta possibilitat a causa de la seva recent sortida per abandonament voluntari.

Les reaccions dels seguidors del programa ja han començat a marcar tendències clares. Entre els aspirants a la repesca, Álex Ghita, exnòvio d'Adara Molinero, sembla ser un dels favorits per tornar a la casa. El seu pas pel concurs va estar marcat per enfrontaments directes amb altres participants, especialment amb Elena Rodríguez i la seva exparella. La seva actitud combativa i la seva cèlebre advertència de "destapar-les com una llauna de tonyina" han ressonat entre els seguidors del reality.

| Mediaset

Durant el debat, Javi Mouzo i Vanessa Bouza explicaran com han passat els seus primers dies junts i en quin punt es troba la seva relació. A més, 'les reines' exguanyadores de 'GH, DÚO' Lucía Sánchez i María Jesús Ruiz, explicaran com estan sent els seus primers dies amb la resta de concursants al seu servei. Al llarg de la nit també es descobriran els nous nominats, es produirà una salvació i es prestarà atenció als comiats de la casa de Manuel Cortés i Jeimy.

En audiències, la cinquena gala de la tercera edició de 'GH DÚO' es va mantenir a Telecinco amb un 13,6% i 848.000 seguidors. El reality presentat per Carlos Sobera va congregar 2.162.000 d'espectadors únics al llarg de tota la seva emissió. Tanmateix, el seu express, en l'access prime time, va baixar a un 8,1% i 1.052.000.