Vota: Qui vols que sigui el quart expulsat de 'GH DÚO': ?

Romina Malaspina, Sergio Aguilera, Miguel Frigenti, Óscar Landa i Dani Santos són els cinquens nominats de la nova edició 'GH DÚO'. Durant l'última gala amb Carlos Sobera, s'ha realitzat una ronda de nominacions en la qual s'ha nominat per parelles o trios. Vota en la nostra enquesta a qui vols expulsar de manera definitiva de 'GH DÚO'.

Com és habitual, l'audiència té l'última paraula en unes nominacions que poden donar un tomb a la casa. Els espectadors poden votar de manera gratuïta a l'app de Mitele pel nominat que ha d'expulsar de la casa.

*Recorda que pots votar una vegada cada hora

Maica Benedicto i Óscar Landa : 6 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina, 2 punts per a María Sánchez i Dani Santos

: 6 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina, 2 punts per a María Sánchez i Dani Santos Miguel Frigenti i Romina Malaspina : 3 punts per a Maica Benedicto i Óscar Landa, 1 punt per a Jeimy Báez i José María Almoguera

: 3 punts per a Maica Benedicto i Óscar Landa, 1 punt per a Jeimy Báez i José María Almoguera Sergio Aguilera i Marieta Díaz : 6 punts per a Maica Benedicto i Óscar Landa, 2 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina

: 6 punts per a Maica Benedicto i Óscar Landa, 2 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina José María Almoguera : 6 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina, 2 punts per a Maica Benedicto i Óscar Landa

: 6 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina, 2 punts per a Maica Benedicto i Óscar Landa María Sánchez: 3 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina, 1 punt per a Maica Benedicto i Óscar Landa

Durant aquesta nominació, ha sorprès com el "bàndol dels coneguts" s'ha nominat entre ells. Miguel Frigenti ha assegurat que és per "estratègia", per unificar el vot dels seus seguidors en un de sol de l'altre bàndol.

Per tant, el recompte de vots ha estat de 17 punts per a Miguel Frigenti i Romina Malaspina. En segona posició, Maica Benedicto i Óscar Landa, també nominats, amb 12. Dani Santos, per ser dels dos menys votats en la votació exprés, també ha estat nominat directe.

No obstant això, a última hora ha ocorregut quelcom imprevist. En contestar el telèfon la primera, Maica Benedicto ha pogut intercanviar un dels nominats. S'ha tret a ella mateixa i, el seu lloc, l'ocupa Sergio Aguilera.