Ángel Cristo JR dona la cara i revela per què Ana Herminia va plantar 'GH DÚO'

Diumenge passat Ion Aramendi sorprenia donant una notícia d'última hora. Ana Herminia i Ángel Cristo Jr. havien rebutjat assistir al programa en el qual, segons s'havia anunciat, s'entrevistaria a la segona expulsada de 'GH DÚO'.

Encara que les xarxes els van acusar de fer-ho per no haver d'enfrontar-se a les preguntes del presentador, el programa va assegurar que les portes "seguien obertes" per a la parella. Dit i fet, Ángel Cristo Jr. ha acceptat la invitació i ha comparegut al 'Límite 48' d'aquesta setmana, preparat per donar explicacions.

"Ana Herminia no va assistir perquè no està en condicions de fer-ho", ha volgut aclarir la parella de la concursant. Deixant clar que no va ser perquè "no volguessin", Ángel Cristo Jr. ha revelat que Ana Herminia continua lidiant amb els problemes d'hipertensió dels quals ja es va queixar a la casa.

| Mediaset

"Continua amb la crisi d'hipertensió i han hagut de canviar-li la medicació, perquè la que usava ja no li serveix", ha explicat el fill de Bárbara Rey. Recordem que dins del propi concurs, Ana Herminia ja va tenir algun que altre ensurt amb aquesta dolència que arrossega fa anys.

Tal com explica Ángel Cristo, la salut d'Ana Herminia es troba en un punt crític i, ara mateix, "no es veu preparada ni per sortir al carrer". També ha esmentat a Triana, la filla d'Ana Herminia, que aparentment també està passant per un moment complicat després del concurs de la seva mare.

"Portem diversos dies amb ambulàncies que venen cada nit a casa", ha narrat l'ex supervivent, qui diu no haver-se separat de la seva parella per cuidar-la "les 24 hores". Finalment, i després de parlar-ho en profunditat amb el cardiòleg d'Ana Herminia, ha comunicat la dràstica decisió de la parella. Ana Herminia s'allunya dels mitjans i l'ull públic.

"Per a nosaltres, el principal és la seva salut", ha justificat Ángel Cristo, que ara s'uneix com a col·laborador als debats de 'GH DÚO'. D'aquesta manera, després d'un polèmic concurs i una sortida precipitada de la casa més famosa de la televisió, Ana Herminia decideix deixar la televisió.