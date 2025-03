El canvi físic inesperat de Terelu Campos després del seu pas per 'Supervivientes'

L'abandó de Terelu Campos a 'Supervivientes 2025' ja és una realitat. La col·laboradora, deia adeu aquest diumenge al reality a 'Conexión Honduras' després de portar dies amb el protocol d'abandó actiu. Així, la supervivent ha abandonat per la porta del darrere a 3 dies de superar la seva missió: durar més dies que la seva germana Carmen Borrego.

"Vull donar les gràcies a tots, però jo he complert el meu temps. Estic segura", responia Terelu, després del que afegia que "amb tot el respecte a l'equip, 18 dies han estat suficients per al meu cos. No per a la meva ment, sinó per al meu cos".

Però abans d'abandonar Hondures, la supervivent va estrenar el nou 'Puente de las emociones'. Al seu pas, es va sincerar sobre com ha viscut el programa, la seva lluita contra el càncer en dues ocasions i la seva família actual. De fet, la col·laboradora va acabar entre llàgrimes desconsolades recordant un moment fosc de la seva vida: el suïcidi del seu pare.

| Mediaset

I després de dir adeu a aquesta aventura, el programa ha ensenyat les primeres hores de la germana de Carmen Borrego en la seva sortida com a concursant del reality. Una de les tradicions del programa és posar un mirall al concursant que és eliminat o que abandona perquè visualitzi el seu canvi físic. Conforme Terelu podia veure a poc a poc el seu cos, la seva primera reacció ha estat: "una mica de color tinc i picades per tot arreu". A més, la col·laboradora de 'De Viernes' es tocava el pantaló i assegurava que abans li quedava ajustat". "Ostres, quin cabell. Semblo una boja", ha expressat en veure's la cara al mirall.

A més, Terelu ha gaudit d'alguna cosa molt desitjada, un increïble àpat amb una grata sorpresa. "Fa olor com a alguna cosa fregida", deia amb els ulls tapats per després començar a menjar. Un bon esmorzar en què s'ha donat un homenatge amb llet, cacau i unes quantes porres: "Glòria beneïda, aquí això és glòria beneïda", ha declarat Terelu Campos mentre es menjava el dolç. "Jo hauria pogut viure aquí amb només un Cola Cao al dia", ha bromejat.

Després de la comilona, Terelu ha llegit una carta que va escriure per al seu jo del futur i ha agraït el seu curt, però intens pas per 'Supervivientes'. "Estimada Terelu espero que quan llegeixis aquestes paraules sentis que has superat molts dels temors que tant t'han condicionat la vida: por als insectes, al mar en què tu vas néixer i que amb el pas dels anys tant respecte li has agafat... Espero que us hàgiu reconciliat...[...]", deia.