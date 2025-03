'Supervivientes' anuncia un gir de 180º que afecta directament l'expulsió

'Supervivientes' fa un gir a la seva mecànica aquest mateix dimarts 25 de març durant l'emissió de 'Tierra de Nadie'. La històrica i multitudinària llista de nominats d'aquesta setmana ha portat a Poseidó a prendre una decisió extraordinària. Dos concursants, els que rebin un menor percentatge de vots per part del públic, seran expulsats de 'Supervivientes'.

Recordem que la llista està formada per Nieves Fit, Damián Quintero, Almácor, Pelayo Díaz, Ángela Ponce, Gala Caldirola, Carmen Alcayde i Laura Cuevas.

D'aquesta manera, la primera expulsió serà completament per sorpresa en el transcurs de la gala de 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes' amb Carlos Sobera. Aquest concursant posarà rumb a Playa Misterio, on descobrirà que Manuel González i Samya es troben en l'aïllat enclavament on hauran d'unir esforços en la seva lluita per la supervivència. La segona expulsió es produirà en la gala de 'Supervivientes' del proper dijous, presentada per Jorge Javier Vázquez.

| Telecinco

D'altra banda, els supervivents posaran a prova la seva punteria amb la dificultat d'anar a cegues a 'La mirada de Medusa'. És un joc de recompensa en el qual hauran de submergir-se sota l'aigua per aconseguir els projectils suficients per carregar un tiraxines gegant. Un cop aconseguida la munició, la carregaran en el tiraxines per enderrocar les caselles d'un panell, algunes de les quals representen recompenses i altres penitències, de manera que podran rebre un premi o un càstig.

A més, els participants de 'Supervivientes' s'enfrontaran a una prova per equips: 'Les columnes de l'Olimp'. Els participants hauran d'aferrar-se a un pal vertical sostingut sobre l'aigua el màxim temps possible. L'equip que s'alci amb la victòria podrà gaudir d'un enorme plat d'espaguetis.

'Supervivientes' també donarà a conèixer l'estat en què es troba Terelu Campos, que va decidir posar fi a la seva aventura en sentir-se al límit de les seves forces.

Aquest diumenge, davant la forta competència, 'Supervivientes: Conexión Honduras' resisteix en audiències amb un fantàstic 20,2% i 1.359.000. El reality presentat per Sandra Barneda va pujar a un 27,3% en el target de 25-44. En l'access prime time, la seva part express es queda en un correcte 10,7% i 1.595.000 a Telecinco.