L'inesperat canvi físic de Laura Cuevas després del seu pas per 'Supervivientes'

La nit del passat diumenge va marcar un moment clau a 'Supervivientes'. A l'equador del concurs, el poder de Posidó va brindar una nova oportunitat a una de les dues concursants Paràsits d'Hondures. Laura Cuevas i Carmen Alcayde es van enfrontar a un televot exprés que va decidir qui tornava a la competició.

Ambdues portaven diversos dies vivint en complet aïllament sobre un Palafit, allunyades de la resta de supervivents. Durant aquest temps, tenien prohibit abandonar la plataforma flotant, cosa que els impedia pescar o recol·lectar aliments. La seva única font de subsistència era el menjar que els proporcionaven els seus companys.

El públic va ser l'encarregat de decidir el destí de les dues concursants: una d'elles posava fi a la seva aventura, mentre que l'altra obtenia el desitjat retorn a Cayos Cochinos. Després d'una emocionant espera, Sandra Barneda va anunciar que Carmen Alcayde s'imposava en el duel i tornava a convertir-se en concursant de ple dret de 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Laura Cuevasva posar fi diumenge a la seva aventura a Hondures i ja es prepara per tornar a Espanya. Abans d'emprendre el viatge, el programa va mostrar les seves primeres hores després de la sortida com a concursant. Com és tradició en el reality, se li va oferir un mirall perquè pogués veure l'impacte físic que ha tingut el seu pas per 'Supervivientes'.

| Mediaset

Lluint el biquini rosa que la va acompanyar durant el seu pas pel concurs, Laura Cuevas no va poder evitar exclamar un sorprès "ui, ui, ui!", en veure's reflectida al mirall. Visiblement impactada, es palpava el cos i es detenia en la seva part posterior, comentant amb humor: "Sense cul, però plana!". Amb "plana", es referia al fet que havia perdut la panxa després de la seva estada a l'illa.

"Amb el recte que tenia jo això abans", ha prosseguit expressant la supervivent. En aquest cas, es detenia a la cintura, que ara deixava veure les corbes que tenen totes i cadascuna de les dones. Després d'aquesta anàlisi, Laura Cuevas ha exclamat, molt orgullosa del seu canvi, el següent: "Em veig espectacular!"

Després d'aquest emotiu moment davant del mirall, l'exconcursant va poder gaudir d'una esperada dutxa amb aigua calenta. "Mare meva, és que ara veig el color!", exclamava en comprovar l'estat de la seva pell. "La tenia plena de merda", afegia amb total naturalitat, sorpresa per la brutícia acumulada durant la seva estada a la illa.

Per acabar, ha pogut gaudir d'un gran banquet de menjar: Hamburgueses, pizzes, frankfurts, entrepans... No hi faltava de res, tanta era la quantitat que lamentava no poder menjar-s'ho tot. I tampoc li ha faltat un dard cap a un dels seus companys. "Les sobres les donaria a Montoya, a Carmen Alcayde i a Joshua el deixaré fora...".