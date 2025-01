El gran spoiler de 'La Isla de las Tentaciones' que destrossa el final d'una parella

L'estrenament del debat de 'La Isla de las Tentaciones' va deixar els espectadors bocabadats després de destapar-se un spoiler que podria marcar el rumb de l'edició. Ana i Fran, una de les cinc parelles protagonistes, es van convertir en el centre d'atenció en revelar-se informació que canvia completament la percepció de la seva història.

La relació entre ambdós, que arribaven a 'La Isla de las Tentaciones' després "d'una infidelitat d'ell i els forts gelos d'ella", ha demostrat ser molt complicada. Durant el debat amb Sandra Barneda, l'audiència va conèixer Marina, una de les protagonistes de 'La Isla de las Tentaciones 6', qui va revelar haver tingut una relació amb Fran mentre aquest seguia amb Ana. Segons Marina, ambdós van estar "un mes i mig" junts, durant el qual van mantenir relacions sexuals "gairebé cada dia".

Aquest testimoni va colpejar amb força Ana, que es va mostrar visiblement afectada. Mentre intentava digerir la informació, Sandra Barneda va intentar reconduir la situació suggerint: "Això ho hem d'arxivar perquè hem de continuar parlant de 'La Isla de las Tentaciones'". No obstant això, el que va venir després va ser encara més impactant.

| Mediaset

En un intent per consolar Ana, Sandra Barneda va instar la resta de les noies a abraçar-la, moment en el qual, entre llàgrimes, Ana va deixar anar: "Tia, que el tinc a casa ara, saps?". Aquest comentari va deixar clar que, almenys en l'actualitat, Ana i Fran viuen junts després de 'La Isla de las Tentaciones'

Aquest spoiler desferma nombroses especulacions. Encara que tot apunta que la parella va sortir junta del programa,no es descarta que hagin tingut una ruptura temporal o que s'hagin reconciliat després del seu retorn a Espanya. Ana va explicar que, després d'una infidelitat de Fran, ambdós van continuar compartint casa perquè "deixar les coses d'un dia per l'altre és complicat". No obstant això, donat el temps transcorregut entre la gravació i l'emissió, aquesta teoria sembla menys probable.

Encara que inicialment pensava que el de Fran i Marina havia estat només "un petó", la situació va derivar en que ella també fos infidel "una setmana abans" d'entrar a 'La Isla de las Tentaciones'. Malgrat les dificultats, la parella va decidir perdonar-se i participar en el reality, una cosa que ara pren un gir inesperat.