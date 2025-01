Telecinco perd per sorpresa un dels seus presentadors, que abandona el matí

Telecinco perd per sorpresa un dels seus principals presentadors del matí.Es tracta d'Antonio Texeira, que va aterrar al grup al setembre de 2023 per copresentar 'La Mirada Crítica' juntament amb Ana Terradillos. No obstant això, ara ha decidit abandonar l'espai.

Segons ha publicat en exclusiva Algo Pasa TV, Antonio Texeira va abandonar 'La Mirada Crítica' el passat 31 de desembre. El seu lloc l'ocupa des de llavors Jano Mecha, habitual rostre dels formats d'Unicorn Content, que ja va presentar l'espai matinal a l'estiu. Una sortida inesperada, encara que Antonio Texeira tampoc havia tingut molt pes a Telecinco des del seu fitxatge.

Antonio Texeira va començar la seva carrera en televisions autonòmiques, encara que aviat va fer el salt a TVE, com a reporter d''España Directo'. No obstant això, el seu gran salt va ser de la mà de NBC Universal Telemundo, el grup audiovisual de parla llatina més gran als Estats Units. Allà es va convertir en el rostre d''Al Rojo Vivo', juntament amb la presentadora Jessica Carrillo.

Un èxit professional que li va valer per guanyar dos premis Emmy, que concedeix l'Acadèmia de la Televisió nord-americana, a Millor presentador de notícies. Va ser llavors quan va rebre la preuada oferta de Mediaset per incorporar-se a 'La Mirada Crítica' en el moment en què Ana Rosa Quintana va abandonar la franja matinal.

"Venen nous horitzons, i la vida em continua presentant grans oportunitats per seguir creixent com el que soc: periodista", va dir en el seu comiat de Telemundo. No obstant això, la seva presència a 'La Mirada Crítica' tampoc ha estat destacada. Recordem, a més, que fa uns mesos va sortir a la llum la relació sentimental d'Antonio Texeira amb Lara Álvarez, la qual cosa també el va portar a ser notícia de les revistes.

Cal destacar que 'La Mirada Crítica', igual que la resta de la programació de Telecinco, no està passant pel seu millor moment en audiències. Aquest dijous 9 de gener, l'espai d'Ana Terradillos va punxar amb un escuet 7,9% i tan sols 151.000 fidels. Un resultat molt pobre que el fa estar a més de deu punts de quota de pantalla de la seva competència directa.