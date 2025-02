Comunicat d'Ion Aramendi sobre el futur de l'edició actual de 'GH DÚO'

El final de 'GH DÚO' sembla estar cada cop més a prop. Es desconeix quan serà la gran final del reality de convivència, però, durant el sisè debat, Ion Aramendi va fer un important anunci a l'audiència. Un breu comunicat, però que ha deixat clar que l'edició està a punt de finalitzar.

Cal destacar que actualment són vuit els concursants que segueixen a la casa de 'GH DÚO'. L'expulsió se la juguen Miguel Frigenti, Marieta Díaz i José María Almoguera i també segueixen concursant Àlex Ghita, Maica Benedicto, Óscar Landa, Romina Malaspina i Sergio Aguilera. A més, fa tan sols dues setmanes, també va finalitzar la lluita en parelles, donant començament al joc individual a 'GH DÚO'.

D'aquesta manera, aquest diumenge, Ion Aramendi ha fet un important anunci: "Just abans d'una expulsió molt decisiva perquè comença la recta final. Fins aquí puc llegir, dimarts us donaré moltíssims més detalls, però així és, comença la recta final de 'GH DÚO', que emocionant".

| Mediaset

Per tant, aquest dimarts, 'GH DÚO' entra en la recta final de l'edició amb una emocionant nit de salvació. A més, hi haurà la presentació de la nova prova setmanal, que convertirà els concursants en streamers amb possibilitat de veure el que succeeix en directe a la casa i comentar-ho. Els habitants també podran veure i analitzar imatges amb el més destacat de la seva convivència en les últimes hores.

Per tant, en el marc de la prova setmanal, els nominats podran anar en secret a la sala dels streamers per veure i sentir el que els seus companys comenten en directe sobre ells sense opció de ser descoberts. Així mateix, podran plantejar preguntes als seus companys sense que aquests sàpiguen que són els propis nominats qui les fan. No obstant això, els candidats a l'expulsió també podran rebre preguntes, en aquest cas dels col·laboradors presents al plató de 'GH DÚO', sense saber quin és el seu veritable origen.

En audiències, aquest diumenge, el debat de 'GH DÚO' va pujar en late night fins a un 12,8% i 688.000 espectadors. No obstant això, va acabar per sobre del 20% en els seus minuts finals.