Koldo Royo impugna la decisió del públic i assenyala un finalista de 'Supervivientes'

El compte enrere per a la final de 'Supervivientes' ja ha començat, i amb ell també s'intensifiquen les reaccions al voltant dels finalistes. Montoya, juntament amb Álvaro Muñoz Escassi, Anita i Borja González, ha aconseguit fer-se un lloc a la darrera gala del reality, però el seu pas no ha estat celebrat per tothom. Un dels més crítics ha estat Koldo Royo, concursant expulsat de l'edició actual de 'Supervivientes'.

Des de la seva sortida de l'illa, Koldo Royo ha mantingut una actitud sincera respecte al desenvolupament de 'Supervivientes', i aquesta vegada no ha estat diferent. En unes recents declaracions, el xef va expressar la seva disconformitat amb la classificació de Montoya, una figura que ha generat divisió entre el públic. "Si al públic li agrada, em sembla estupend, però jo no l'hauria votat perquè no em sembla", va afirmar sense embuts.

Koldo Royo, que als seus gairebé 67 anys va sorprendre molts per la seva entrega física i esperit de superació a les proves, no amaga la seva decepció davant el suport que ha rebut Montoya. "El caràcter que ha demostrat Montoya no és un exemple, però bé, sembla que per a molta gent sí", va afegir, deixant clara la seva distància amb l'actitud que ha vist en el sevillà durant el concurs.

| Mediaset

A més, el cuiner va llançar una indirecta carregada d'ironia als espectadors que donen suport al polèmic concursant. " Els que l'hagin votat, l'haurien d'adoptar cadascun una setmana a casa seva", va deixar anar, en al·lusió a l'ambient que Montoya ha generat dins el grup i a la seva conflictiva convivència, una constant en el seu pas pel programa.

Aquesta no és la primera vegada que Koldo Royo pren partit en aquesta edició. En la seva visita al plató de 'Fiesta', ja havia deixat clar a qui vol veure com a guanyador. "M'encantaria", va dir sobre Álvaro Muñoz Escassi, posicionant-se així de manera oberta en el tram final de 'Supervivientes'.

Tot i aquestes declaracions, la realitat és que Montoya i Anita Williams parteixen com a clars favorits de cara a la final del reality després de ser salvats primers en cada expulsió.