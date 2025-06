Pepe del Real sentencia la tercera expulsió de Damián Quintero de 'Supervivientes'

'Supervivientes' ja té els seus quatre finalistes: Montoya, Anita Williams, Borja González i Álvaro Muñoz Escassi. Després de l'expulsió de Damián Quintero, els participants ja preparen el seu viatge a Espanya per arribar a Telecinco en l'helicòpter. El nom dels quatre finalistes i l'expulsat ha estat comentat pels col·laboradors de 'Vamos a ver'.

D'aquesta manera, Adriana Dorronsoro era la primera a obrir el debat: "Em vaig emocionar a casa i tot. M'agraden molt els quatre finalistes, crec que són molt bons i han estat grans concursants tots". "També s'ho mereixia Damián, que ha estat un gran concursant i es mereixia arribar a la final perquè ho ha fet molt bé i ha aguantat", opinava Alejandra Rubio

"Damián ha marxat dues vegades, ha tornat, ha esmenat els seus errors i s'ha adonat que pel camí que anava anava malament, però ja està. Només en són quatre", afegia Pepe del Real. "És més dur estar fora, pensar que veuràs la teva família i que tornaràs a casa teva, i tornar a entrar, que marxar ara", opinava Alejandra Prat.

| Mediaset

"Damián ha estat un concursant molt peculiar, amb una personalitat molt marcada que ha agradat i no, però no s'ha tallat a l'hora de ser radical en molts moments. Tant Damián com Borja tenen una dificultat afegida i és que eren anònims, almenys per a molta gent que no veu 'La Isla de las Tentaciones'. No són personatges famosíssims, que han de lluitar per fer-se un lloc, tenir protagonisme i guanyar-se el vot del públic", deia Sandra Aladro

"Borja ha passat desapercebut al costat de Damián, que ho ha donat tot, ha estat un descobriment", mantenia Alejandra Rubio a ' Vamos a ver' .

Per la seva banda, Alexia Rivas ha tancat el debat destacant el nom que troba a faltar a la gran final de 'Supervivientes': "El que falta en aquesta final és Pelayo. Era complet perquè pescava i feia tot a l'illa, es ficava en embolics de manera natural. Prefereixo ser al carrer amb la imatge de Pelayo que dins amb la imatge d'altres"