A quina hora comença avui diumenge 'Supervivientes: Connexió Hondures' a Telecinco?

Els espectadors de 'Supervivientes: Conexión Honduras' hauran d'esperar més del que s'esperava per gaudir de l'última entrega aquest diumenge 15 de juny. El programa presentat per Sandra Barneda començarà una hora més tard de l'habitual, a les 23h, a Telecinco. El motiu no és cap altre que el partit del PSG contra l'Atlètic de Madrid al Mundial de Clubs, que s'emet just abans.

Després de 13 setmanes de concurs, 'Supervivientes: Conexión Honduras' fa la seva última connexió amb els Cayos Cochinos amb Sandra Barneda i Laura Madrueño. Els quatre finalistes Montoya, Anita, Álvaro i Borja hauran de competir pel joc de recompensa en el ja clàssic "Duelo al Sol". Haureu d'aguantar el màxim temps possible subjectes a una roda de gran mida situada sobre el mar, que s'anirà inclinant fins a posar-se gairebé en posició vertical.

A més, Escassi i Montoya es disputaran el collaret en el joc de líder més important: "La nòria infernal". El guanyador evitarà l'expulsió en el programa de dimarts i passarà directament als jocs de la gran final. Finalment, Laura Madrueño s'acomiadarà d'aquesta edició de 'Supervivientes' amb l'apagat tradicional de les torxes a la palapa.

| Mediaset

Per tant, serà l'última nit dels concursants de 'Supervivientes' a Hondures abans de la seva partida cap a Espanya. Dimarts vinent 17 de juny, a les 22h, es viurà en directe la gran final des del plató amb Jorge Javier Vázquez. Encara és una incògnita si hi haurà debat final a causa del futbol, tot i que previsiblement serà dijous, també a les 23h.

Recordem que, durant el mes de maig, 'Supervivientes: Conexión Honduras' amb una mitjana d'un 15,8% i 1.327.000 espectadors va ser líder de la seva franja la nit dels diumenges. L'espai presentat per Sandra Barneda, que va marcar un 15,9% en target comercial, va pujar fins al 18,3% entre els espectadors de 25 a 44 anys.

A la competència, es manté en el seu horari habitual 'Una nueva vida' a Antena 3, 'La pel·lícula de la setmana: Al descobert' a La 1 i 'Anatomia de...' a laSexta. Per la seva banda, 'Cuarto Milenio' s'endarrereix a les 22:40h també a causa del Mundial de Clubs.