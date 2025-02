La inesperada decisió de Carmen Borrego a 'GH DÚO' que ha sorprès a tothom

Sense arribar a concursar, Carmen Borrego ha estat una de les grans protagonistes d'aquest 'GH DÚO'. La col·laboradora s'ha convertit en una de les cares habituals en plató per defensar un dels concursants: José María Almoguera, el seu fill. Com a part del procés, Carmen Borrego ha plorat, s'ha emocionat i, per descomptat, ha tret les urpes contra aquells que la titllaven de moble. Tanmateix, la seva última decisió és una cosa que no tothom ha arribat a comprendre.

Ha estat en plena semifinal, una gala crucial en què coneixerem a els dos primers concursants que es queden fora de la gran final d'aquest dimarts. Carlos Sobera ha donat inici al programa donant la benvinguda al seu luxós planter de col·laboradors, entre els quals es trobaven altres cares habituals com Alexia Rivas o Suso Álvarez. Tanmateix, la que no hi era era Carmen Borrego.

Per contra, la col·laboradora ha entrat a través d'una videotrucada per comentar les seves primeres impressions. "Estic molt nerviosa", li comentava al presentador des de la comoditat del sofà de casa seva (i lluïnt el trofeu de 'Gente Maravillosa' al seu costat). Una cosa que ha sorprès els espectadors, que esperaven la seva presència en plató ja que es tracta de una nit decisiva per a José María Almoguera.

| Telecinco

Tanmateix, la veritable sorpresa ha vingut quan Carlos Sobera li ha acabat fent la inevitable pregunta. "Carmen, tu vindries a plató per rebre el teu fill en cas que l'expulsessin?". Amb una expressió molt seriosa, la col·laboradora no s'ha atrevit a donar un sí rotund. "Espero haver de retrobar-me amb ell dimarts", començava ella, "però m'ho pensaré una estoneta", acabava confessant.

Sens dubte, la resposta sembla haver desconcertat a Carlos Sobera, que li ha aconsellat que s'ho pensi bé. I és que ningú esperava aquesta freda reacció de Carmen Borrego, que gràcies a 'GH DÚO' ha tornat a reconnectar amb el seu fill.

Recordem que José María Almoguera va entrar al concurs després de mesos de distanciament amb la seva mare. El seu divorci i la venda de diverses exclusives sobre la vida d'ell havien deteriorat l'estreta relació que sempre havien mantingut. Tanmateix, 'GH DÚO' ha suposat un gir de 180º en la seva relació i els ha servit per acostar postures. Tot i que tots dos han confessat que tenen ganes de retrobar-se i solucionar les coses, sembla que, de moment, haurà d'esperar.