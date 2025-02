Xoc a 'GH DÚO' després del plantó de dos concursants que gairebé arruïna la semifinal

Com sempre, 'GH DÚO' tenia preparada una nit plena de sorpreses. I més per a una ocasió tan especial com la que es presentava avui: la gran semifinal. A pocs dies de conèixer el nom del flamant guanyador d'aquesta edició, 'GH DÚO' gairebé ha vist frustrada una de les seves dinàmiques més habituals.

I és, com anunciava Ion Aramendi en el passat 'Límite 48h', dos exconcursants tornaven a pujar a la casa per convertir-se en caps de campanya. Encara que no donava noms oficials, el presentador basc li preguntava a dues persones concretes: "María, Frigenti, vosaltres tornaríeu a pujar a la casa?".

Una cosa que es confirmava a la gala d'avui. María la Jerezana, en qualitat de defensora del 'Team Famosos', i Miguel Frigenti, com el defensor del 'Team Conocidos'. No obstant això, encara que tots dos es mostraven molt emocionats d'assumir aquest rol a l'inici de la gala, els esdeveniments d'aquesta intensa semifinal podien canviar-ho tot.

| Telecinco

I és que, el que potser no esperaven és que José María Almoguera es convertís en el primer concursant a quedar-se fora de la final. Amb tan sols un 1% dels vots, el fill de Carmen Borrego abandonava Guadalix el mateix dia en què la seva carpeta tornava. "Com et pots anar? És impossible que tinguis només un 1%", no deixava de repetir-se María la Jerezana, en xoc.

La notícia deixava desencaixada l'andalusa, que immediatament li deia al seu noi que "se n'anava amb ell". Per descomptat, tant Carlos Sobera com el mateix José María Almoguera l'han convidat a reflexionar-ho, recordant-li que s'havia compromès amb el programa. "I que em quedo amb aquests dos?", es preguntava en referència a Miguel Frigenti i Òscar Landa, amb els quals no ha encaixat. "No m'esperava per res la seva expulsió", reconeixia María, disposada a marxar-se.

"Hi ha alguna repercussió amb el programa si me'n vaig?", ha preguntat finalment al Súper. Davant la resposta negativa per part de l'organització, ella ho tenia clar. "Doncs me'n vaig amb José", ha declarat just abans de sortir de la casa abraçats.

| Mediaset

Tampoc ha tingut una entrada tranquil·la Miguel Frigenti. A més de protagonitzar un retrobament amb José María Almoguera, al qual des de la seva expulsió ha anomenat moble i muntatgista, ha patit un contratemps una mica peculiar. "Em podeu habilitar un bany? He sopat del càtering i m'ha sentat fatal. Així no podré seguir amb el programa", es confessava al Súper, reclamant amb urgència un bany.

Durant la seva "aventura" al WC, Miguel Frigenti ha declarat que ell tampoc volia quedar-se. Així, un motiu de salut acabava amb les ganes del periodista de tornar a Guadalix per donar suport als seus companys. "Ja veurem què fem", declarava Carlos Sobera, que es mostrava confús i bromejava amb "els problemes del directe".

Finalment, encara que semblava que els plans de 'GH DÚO' es desmoronaven, tots dos concursants han decidit reprendre el seu lloc com a caps de campanya. "M'he compromès amb el programa i tinc altres companys a qui defensar", declarava María la Jerezana, feliç de retrobar-se amb Marieta i Sergio.